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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 26.12.2023
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
Украинские войска в 21.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:08
2023-12-26T22:08
2023-12-26T22:08
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.50 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 19.35 ВСУ открыли огонь по территории Ясиноватского района, выпустив три снаряда из "натовской" артиллерии. С 17.30 до 21.55 украинские войска также подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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донецк, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк