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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 26.12.2023

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

Украинские войска в 21.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T22:08

2023-12-26T22:08

2023-12-26T22:08

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

сцкк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 21.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.50 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 19.35 ВСУ открыли огонь по территории Ясиноватского района, выпустив три снаряда из "натовской" артиллерии. С 17.30 до 21.55 украинские войска также подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия