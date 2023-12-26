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Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли контейнеровоз в Красном море
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли контейнеровоз в Красном море - РИА Новости, 26.12.2023
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли контейнеровоз в Красном море
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T21:39
2023-12-26T21:39
2023-12-26T21:39
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 26 дек - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море, который отказался сворачивать с намеченного курса после предупреждений хуситов. "Вооруженные силы "Ансар Алла" поразили противокорабельными ракетами судно MSC United, которое отказалось свернуть с намеченного курса после трёхкратных предупреждений", - сообщил официальный представитель ВС хуситов Яхья в эфире телеканала "Аль-Масира". Он снова подчеркнул, что движение не нарушает судоходное движение в Красном море, потому что его действия направлены только против имеющих отношение к Израилю кораблей или тех, которые направляются в его порты. Представитель хуситов в качестве условия прекращения обстрела направляющихся в израильские порты судов назвал организацию свободного поступления в палестинский сектор Газа гуманитарной помощи и прекращения агрессии Израиля против населения анклава. Ранее США объявили, что вместе с десятью другими странами, включая Бахрейн, начинают операцию в Красном море по защите судоходства от участившихся атак хуситов. Те в ответ заявили, что милитаризация со стороны США Красного моря для обеспечения безопасности израильских кораблей создаёт угрозу судоходству в этом регионе.
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
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в мире, красное море, йемен, ансар алла, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, Ансар Алла, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли контейнеровоз в Красном море
Движение "Ансар Алла" заявило, что обстреляло контейнеровоз в Красном море