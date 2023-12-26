https://ria.ru/20231226/obstrel-1918273391.html

Боевики "Азова"* получили по 15 лет за обстрел села в ДНР на День Победы

Боевики "Азова"* получили по 15 лет за обстрел села в ДНР на День Победы - РИА Новости, 26.12.2023

Боевики "Азова"* получили по 15 лет за обстрел села в ДНР на День Победы

Верховный суд ДНР осудил на 15 лет лишения свободы двух боевиков "Азова"*, которые из пушки 1944 года обстреливали село в ДНР, пострадало множество зданий,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:08

2023-12-26T18:08

2023-12-26T18:08

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 15 лет лишения свободы двух боевиков "Азова"*, которые из пушки 1944 года обстреливали село в ДНР, пострадало множество зданий, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих особого отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины 34-летнего Рустама Гочалиева и 37-летнего Виталия Кукурики", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что 9 мая 2017 года Гочалиев и Кукурика совместно с иными военнослужащими, выполняя приказ командира, на автомобиле "КРАЗ" привезли полевую пушку образца 1944 года, а также снаряды к нему в район села Лебединское и обстреляли из указанного орудия села Безыменное. В результате повреждения получили восемь частных домовладений и три объекта гражданской инфраструктуры: библиотека, школа и центр досуга молодежи. Боевики были признаны виновными по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гочалиева и Кукурика к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима каждого", - сообщили в прокуратуре.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231213/vsu-1915512243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр