https://ria.ru/20231226/obstrel-1918273391.html
Боевики "Азова"* получили по 15 лет за обстрел села в ДНР на День Победы
Боевики "Азова"* получили по 15 лет за обстрел села в ДНР на День Победы - РИА Новости, 26.12.2023
Боевики "Азова"* получили по 15 лет за обстрел села в ДНР на День Победы
Верховный суд ДНР осудил на 15 лет лишения свободы двух боевиков "Азова"*, которые из пушки 1944 года обстреливали село в ДНР, пострадало множество зданий,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:08
2023-12-26T18:08
2023-12-26T18:08
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 15 лет лишения свободы двух боевиков "Азова"*, которые из пушки 1944 года обстреливали село в ДНР, пострадало множество зданий, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих особого отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины 34-летнего Рустама Гочалиева и 37-летнего Виталия Кукурики", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что 9 мая 2017 года Гочалиев и Кукурика совместно с иными военнослужащими, выполняя приказ командира, на автомобиле "КРАЗ" привезли полевую пушку образца 1944 года, а также снаряды к нему в район села Лебединское и обстреляли из указанного орудия села Безыменное. В результате повреждения получили восемь частных домовладений и три объекта гражданской инфраструктуры: библиотека, школа и центр досуга молодежи. Боевики были признаны виновными по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гочалиева и Кукурика к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима каждого", - сообщили в прокуратуре.* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Боевики "Азова"* получили по 15 лет за обстрел села в ДНР на День Победы
Боевики "Азова", на 9 Мая обстрелявшие село в ДНР из пушки, получили по 15 лет
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 15 лет лишения свободы двух боевиков "Азова"*, которые из пушки 1944 года обстреливали село в ДНР, пострадало множество зданий, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих особого отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины
34-летнего Рустама Гочалиева и 37-летнего Виталия Кукурики", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
В суде было установлено, что 9 мая 2017 года Гочалиев и Кукурика совместно с иными военнослужащими, выполняя приказ командира, на автомобиле "КРАЗ" привезли полевую пушку образца 1944 года, а также снаряды к нему в район села Лебединское и обстреляли из указанного орудия села Безыменное. В результате повреждения получили восемь частных домовладений и три объекта гражданской инфраструктуры: библиотека, школа и центр досуга молодежи.
Боевики были признаны виновными по ч. 1 ст. 356 УК РФ
(жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гочалиева и Кукурика к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима каждого", - сообщили в прокуратуре.
* Запрещенная в России террористическая организация
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