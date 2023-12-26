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ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918255002.html
ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по ДНР
ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 26.12.2023
ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили во вторник 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района ДНР, сообщило в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:32
2023-12-26T17:32
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.15 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. По данным представительства, с 16.20 до 17.05 ВСУ продолжали обстреливать Донецк, выпустив по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, с 14.20 до 17.00 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу 12 снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918251865.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по ДНР

ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.15 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница
Вчера, 17:21
По данным представительства, с 16.20 до 17.05 ВСУ продолжали обстреливать Донецк, выпустив по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, с 14.20 до 17.00 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу 12 снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 17:14
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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