ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по ДНР
ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.15 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
По данным представительства, с 16.20 до 17.05 ВСУ продолжали обстреливать Донецк, выпустив по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, с 14.20 до 17.00 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу 12 снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.