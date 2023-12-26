https://ria.ru/20231226/obstrel-1918255002.html

ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по ДНР

ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 26.12.2023

ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили во вторник 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района ДНР, сообщило в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:32

2023-12-26T17:32

2023-12-26T17:32

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849746947_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_68637ece046015afbd8058c76a527125.jpg

ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и территории Ясиноватского района ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.15 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. По данным представительства, с 16.20 до 17.05 ВСУ продолжали обстреливать Донецк, выпустив по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, с 14.20 до 17.00 украинские войска подвергали обстрелу Горловку, выпустив по городу 12 снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918251865.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия