https://ria.ru/20231226/obstrel-1918251865.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.12.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:21
2023-12-26T17:21
2023-12-26T17:21
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "Во время обстрела Куйбышевского района по улице Лузина получила ранение женщина 1967 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
куйбышевский район
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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница
Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница