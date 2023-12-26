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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918251865.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.12.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:21
2023-12-26T17:21
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "Во время обстрела Куйбышевского района по улице Лузина получила ранение женщина 1967 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница

Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"Во время обстрела Куйбышевского района по улице Лузина получила ранение женщина 1967 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Украина — труп": киевские пропагандисты побежали из страны
25 декабря, 08:00
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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