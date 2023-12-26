https://ria.ru/20231226/obstrel-1918251865.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.12.2023

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:21

2023-12-26T17:21

2023-12-26T17:21

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "Во время обстрела Куйбышевского района по улице Лузина получила ранение женщина 1967 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, алексей кулемзин (донецк)