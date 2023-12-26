https://ria.ru/20231226/obstrel-1918220468.html
При обстреле Петровского района Донецка получила повреждения школа
При обстреле Петровского района Донецка получила повреждения школа - РИА Новости, 26.12.2023
При обстреле Петровского района Донецка получила повреждения школа
Здание школы повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:53
2023-12-26T15:53
2023-12-26T15:53
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района по проспекту Кремлёвскому повреждены кровля и остекление школы №50", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по этому району не менее шести снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
петровский район
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Петровского района Донецка получила повреждения школа
Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка получила повреждения школа