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При обстрелах Херсонской области погибли более 90 мирных жителей - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918201114.html
При обстрелах Херсонской области погибли более 90 мирных жителей
При обстрелах Херсонской области погибли более 90 мирных жителей - РИА Новости, 26.12.2023
При обстрелах Херсонской области погибли более 90 мирных жителей
С начала 2023 года от обстрелов украинских войск в Херсонской области пострадал 871 мирный житель, 94 погибли, сообщил глава правительства области Андрей... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:48
2023-12-26T14:48
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
андрей алексеенко
каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. С начала 2023 года от обстрелов украинских войск в Херсонской области пострадал 871 мирный житель, 94 погибли, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "С начала года от обстрелов нацистов пострадал уже 871 мирный житель, 94 погибли. И эта печальная статистика растет каждый день. Буквально час назад под удар ВСУ попали двое жителей Горностаевского района. Один человек погиб на месте, другой тяжело ранен", – написал Алексеенко. По его словам, украинский дрон нанес удар по машине на дороге между Каховкой и Каирами. Житель Ростова, который вез запчасти для гражданской техники, получил тяжелейшие ранения. Он был доставлен в больницу, ему оказывается помощь.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
херсонская область
каховка
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происшествия, херсонская область , андрей алексеенко, каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Каховка, Вооруженные силы Украины
При обстрелах Херсонской области погибли более 90 мирных жителей

Алексеенко: при обстрелах Херсонской области в 2023 г погибли 94 мирных жителя

Место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, обстрелянное ракетами HIMARS во стороны ВСУ
Место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, обстрелянное ракетами HIMARS во стороны ВСУ
Место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, обстрелянное ракетами HIMARS во стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. С начала 2023 года от обстрелов украинских войск в Херсонской области пострадал 871 мирный житель, 94 погибли, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
"С начала года от обстрелов нацистов пострадал уже 871 мирный житель, 94 погибли. И эта печальная статистика растет каждый день. Буквально час назад под удар ВСУ попали двое жителей Горностаевского района. Один человек погиб на месте, другой тяжело ранен", – написал Алексеенко.
По его словам, украинский дрон нанес удар по машине на дороге между Каховкой и Каирами. Житель Ростова, который вез запчасти для гражданской техники, получил тяжелейшие ранения. Он был доставлен в больницу, ему оказывается помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьАндрей АлексеенкоКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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