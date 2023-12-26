https://ria.ru/20231226/obstrel-1918201114.html

При обстрелах Херсонской области погибли более 90 мирных жителей

При обстрелах Херсонской области погибли более 90 мирных жителей - РИА Новости, 26.12.2023

При обстрелах Херсонской области погибли более 90 мирных жителей

С начала 2023 года от обстрелов украинских войск в Херсонской области пострадал 871 мирный житель, 94 погибли, сообщил глава правительства области Андрей... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:48

2023-12-26T14:48

2023-12-26T14:48

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

андрей алексеенко

каховка

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. С начала 2023 года от обстрелов украинских войск в Херсонской области пострадал 871 мирный житель, 94 погибли, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "С начала года от обстрелов нацистов пострадал уже 871 мирный житель, 94 погибли. И эта печальная статистика растет каждый день. Буквально час назад под удар ВСУ попали двое жителей Горностаевского района. Один человек погиб на месте, другой тяжело ранен", – написал Алексеенко. По его словам, украинский дрон нанес удар по машине на дороге между Каховкой и Каирами. Житель Ростова, который вез запчасти для гражданской техники, получил тяжелейшие ранения. Он был доставлен в больницу, ему оказывается помощь.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

херсонская область

каховка

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происшествия, херсонская область , андрей алексеенко, каховка, вооруженные силы украины