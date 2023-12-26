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Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 26.12.2023 (обновлено: 14:24 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918186241.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника
Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника - РИА Новости, 26.12.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника
Украинские войска в 13.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на город Ясиноватая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:23
2023-12-26T14:24
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на город Ясиноватая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - населенный пункт Ясиноватая: сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
донецкая народная республика
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Ясиноватую

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на город Ясиноватая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - населенный пункт Ясиноватая: сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 декабря, 16:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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