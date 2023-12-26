https://ria.ru/20231226/obstrel-1918186241.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника
Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника - РИА Новости, 26.12.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника
Украинские войска в 13.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на город Ясиноватая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:23
2023-12-26T14:23
2023-12-26T14:24
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на город Ясиноватая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - населенный пункт Ясиноватая: сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с дрона на Ясиноватую