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Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника

Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника - РИА Новости, 26.12.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую с беспилотника

Украинские войска в 13.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на город Ясиноватая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:23

2023-12-26T14:23

2023-12-26T14:24

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на город Ясиноватая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.20 - населенный пункт Ясиноватая: сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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2023

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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина