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Красный полумесяц заявил об обстреле его штаба в секторе Газа
Красный полумесяц заявил об обстреле его штаба в секторе Газа - РИА Новости, 26.12.2023
Красный полумесяц заявил об обстреле его штаба в секторе Газа
Палестинское общество Красного Полумесяца заявляет в социальной сети X, что верхние этажи его штаб-квартиры в городе Хан-Юнис на юге сектора Газы подверглись... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:01
2023-12-26T11:01
2023-12-26T11:03
в мире
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца заявляет в социальной сети X, что верхние этажи его штаб-квартиры в городе Хан-Юнис на юге сектора Газы подверглись артиллерийскому обстрелу, несколько укрывавшихся внутри человек получили ранения. "Верхние этажи штаб-квартиры Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе подверглись артиллерийскому обстрелу, в результате несколько перемещенных лиц получили ранения, поскольку в здании укрываются тысячи переселенцев", - говорится в сообщении организации.
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в мире, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Красный полумесяц заявил об обстреле его штаба в секторе Газа
Красный полумесяц заявил об обстреле его штаба в Газе, несколько человек ранены