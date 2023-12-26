https://ria.ru/20231226/obstrel-1918111014.html

Красный полумесяц заявил об обстреле его штаба в секторе Газа

Красный полумесяц заявил об обстреле его штаба в секторе Газа - РИА Новости, 26.12.2023

Красный полумесяц заявил об обстреле его штаба в секторе Газа

Палестинское общество Красного Полумесяца заявляет в социальной сети X, что верхние этажи его штаб-квартиры в городе Хан-Юнис на юге сектора Газы подверглись... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:01

2023-12-26T11:01

2023-12-26T11:03

в мире

красный полумесяц

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца заявляет в социальной сети X, что верхние этажи его штаб-квартиры в городе Хан-Юнис на юге сектора Газы подверглись артиллерийскому обстрелу, несколько укрывавшихся внутри человек получили ранения. "Верхние этажи штаб-квартиры Палестинского общества Красного Полумесяца в Хан-Юнисе подверглись артиллерийскому обстрелу, в результате несколько перемещенных лиц получили ранения, поскольку в здании укрываются тысячи переселенцев", - говорится в сообщении организации.

https://ria.ru/20231226/konflikt-1915630213.html

сектор газа

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в мире, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа