https://ria.ru/20231226/obstrel-1918105125.html

ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 26.12.2023

ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловки, выпустив за 50 минут 23 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:34

2023-12-26T10:34

2023-12-26T10:34

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловки, выпустив за 50 минут 23 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 9.15 до 9.50 украинские военные выпустили восемь снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и 11 снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому, Калининскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918085198.html

https://ria.ru/20231225/boepripasy-1917986926.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк