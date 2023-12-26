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ВСУ выпустили более 40 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918103248.html
ВСУ выпустили более 40 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более 40 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 26.12.2023
ВСУ выпустили более 40 снарядов по Белгородской области за сутки
Украинские военные выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 45 снарядов за прошедшие сутки, кроме того, были атаки с помощью... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:27
2023-12-26T10:27
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
БЕЛГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Украинские военные выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 45 снарядов за прошедшие сутки, кроме того, были атаки с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 25 декабря. По его информации, за последние сутки украинская армия обстреляла пять муниципалитетов, выпустив 45 снарядов, включая сброс одного устройства с беспилотника. Кроме того, были зафиксированы атаки с использованием трех дронов-камикадзе. Больше всего обстрелам подвергся Белгородский район, где зафиксировано 29 прилетов снарядов. За отчетный день разрушений нет, ранения получили двое мирных жителей в Шебекинском округе. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 22 артиллерийских снаряда, по МАПП "Нехотеевка" — 7 артиллерийских снарядов", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка экскаватор был атакован двумя дронами-камикадзе, обошлось без последствий. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущен один минометный снаряд. В Краснояружском районе, по словам губернатора, под обстрел попала окраина села Надёжевка – зафиксирован один прилет. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли окраину хутора Марьино – установлено 5 прилетов. Есть двое пострадавших. Мужчин с минно-взрывными травмами доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести", - отметил глава региона. Губернатор добавил, что по селу Новая Таволжанка выпущено 2 минометных снаряда, по селу Белянка и МАПП "Шебекино" – по 3 минометных снаряда. В селе Середа совершил падение дрон-камикадзе. Также в Середе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231225/obstrel-1917946106.html
https://ria.ru/20231223/ataka-1917693298.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили более 40 снарядов по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области 45 снарядами за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Украинские военные выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области 45 снарядов за прошедшие сутки, кроме того, были атаки с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Во вторник губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 25 декабря. По его информации, за последние сутки украинская армия обстреляла пять муниципалитетов, выпустив 45 снарядов, включая сброс одного устройства с беспилотника. Кроме того, были зафиксированы атаки с использованием трех дронов-камикадзе. Больше всего обстрелам подвергся Белгородский район, где зафиксировано 29 прилетов снарядов. За отчетный день разрушений нет, ранения получили двое мирных жителей в Шебекинском округе.
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"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 22 артиллерийских снаряда, по МАПП "Нехотеевка" — 7 артиллерийских снарядов", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка экскаватор был атакован двумя дронами-камикадзе, обошлось без последствий. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущен один минометный снаряд. В Краснояружском районе, по словам губернатора, под обстрел попала окраина села Надёжевка – зафиксирован один прилет.
"В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли окраину хутора Марьино – установлено 5 прилетов. Есть двое пострадавших. Мужчин с минно-взрывными травмами доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести", - отметил глава региона.
Губернатор добавил, что по селу Новая Таволжанка выпущено 2 минометных снаряда, по селу Белянка и МАПП "Шебекино" – по 3 минометных снаряда. В селе Середа совершил падение дрон-камикадзе. Также в Середе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав Гладков
 
 
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