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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918085198.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина - РИА Новости, 26.12.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина
Женщина получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:59
2023-12-26T08:59
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Роборовского получила ранение женщина 1971 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник обстрел указанного района был совершен в 6.20 мск, выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231225/obstrel-1918051663.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина

Мэр Кулемзин сообщил о ранении женщины при обстреле Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Петровского района по улице Роборовского получила ранение женщина 1971 года рождения", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник обстрел указанного района был совершен в 6.20 мск, выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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