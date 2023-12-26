https://ria.ru/20231226/obstrel-1918085198.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина - РИА Новости, 26.12.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадала женщина

Женщина получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T08:59

2023-12-26T08:59

2023-12-26T08:59

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 дек – РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района по улице Роборовского получила ранение женщина 1971 года рождения", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что во вторник обстрел указанного района был совершен в 6.20 мск, выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231225/obstrel-1918051663.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия