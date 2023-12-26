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МИД Индии оценил объем товарооборота с Россией

МИД Индии оценил объем товарооборота с Россией - РИА Новости, 26.12.2023

МИД Индии оценил объем товарооборота с Россией

Объем торговли Индии и России в этом году может превысить 50 миллиардов долларов, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе разговора с... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:40

2023-12-26T18:40

2023-12-26T18:45

индия

россия

субраманиам джайшанкар

экономика

денис мантуров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости. Объем торговли Индии и России в этом году может превысить 50 миллиардов долларов, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе разговора с представителями индийской общины в Москве. Глава МИД Индии прибыл в Россию на этой неделе с визитом, в рамках которого он, в частности, проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. "Два года назад наш товарооборот с Россией составлял от 12 до 14 миллиардов долларов. В прошлом году он составлял 50 миллиардов долларов, в этом году, я бы прогнозировал, он будет еще выше… Это вызов, потому что, хотя экономические отношения в целом улучшились, мы хотели бы, чтобы экспорт Индии в Россию также рос, возможно, не совсем одинаково, но, по крайней мере, в очень значительной степени", - сказал глава МИД Индии. Среди возможных статей экспорта Индии в Россию Джайшанкар назвал, в частности, область фармацевтики, сельское хозяйство, автозапчасти, товары машиностроения и товары и услуги из области информационных технологий. "У меня нет никаких сомнений в том, что эти 50 миллиардов в течение нескольких лет могут превратиться в 100 миллиардов, если мы все приложим к этому усилия, если мы сможем, многое из того, что Индия предлагает миру сегодня", - добавил глава МИД Индии. По данным индийской таможни, товарооборот России и Индии за десять месяцев текущего года вырос вдвое - до рекордных 54,7 миллиарда долларов, при этом Россия остается четвертым крупнейшим партнером Индии. За январь-октябрь Индия вдвое нарастила импорт товаров из России - до 51,4 миллиарда долларов. Одновременно страна нарастила поставки собственной продукции в Россию в 1,4 раза - до 3,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231226/otnosheniya-1918279283.html

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индия, россия, субраманиам джайшанкар, экономика, денис мантуров