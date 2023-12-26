https://ria.ru/20231226/obekt-1918189322.html
СМИ: рядом с курортным городом в Египте сбили неизвестный объект
СМИ: рядом с курортным городом в Египте сбили неизвестный объект - РИА Новости, 26.12.2023
СМИ: рядом с курортным городом в Египте сбили неизвестный объект
Неизвестный объект сбит в небе рядом с курортным городом Дахаб на Красном море на Южном Синае в Египте, сообщает египетский телеканал Al Qahera News. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:29
2023-12-26T14:29
2023-12-26T14:43
египет
красное море
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/14/1551341441_594:0:2440:1038_1920x0_80_0_0_519a3c1a70d78d766200d196eddd9478.jpg
ТУНИС, 26 дек - РИА Новости. Неизвестный объект сбит в небе рядом с курортным городом Дахаб на Красном море на Южном Синае в Египте, сообщает египетский телеканал Al Qahera News."Летящий объект сбит в небе в 2 километрах от Дахаба", - сообщает телеканал со ссылкой на очевидцев.Ранее за минувшие несколько месяцев египетские СМИ неоднократно сообщали, что средства противовоздушной обороны Египта сбивали летающие объекты около побережья курортных городов Синайского полуострова, расположенных неподалеку от границ с Израилем.За время военных действий Израиля в секторе Газа правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) несколько раз объявляло о запуске ракет и беспилотников по израильскому городу Эйлат. Также движение предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.
https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html
египет
красное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/14/1551341441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f14b3a4f03a6e08ec35ac97aaa2e4881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, красное море, в мире
Египет, Красное море, В мире
СМИ: рядом с курортным городом в Египте сбили неизвестный объект
Al Qahera News: в небе рядом с городом Дахаб в Египте сбили неизвестный объект