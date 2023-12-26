https://ria.ru/20231226/obekt-1918189322.html

СМИ: рядом с курортным городом в Египте сбили неизвестный объект

СМИ: рядом с курортным городом в Египте сбили неизвестный объект - РИА Новости, 26.12.2023

СМИ: рядом с курортным городом в Египте сбили неизвестный объект

Неизвестный объект сбит в небе рядом с курортным городом Дахаб на Красном море на Южном Синае в Египте, сообщает египетский телеканал Al Qahera News. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:29

2023-12-26T14:29

2023-12-26T14:43

египет

красное море

в мире

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ТУНИС, 26 дек - РИА Новости. Неизвестный объект сбит в небе рядом с курортным городом Дахаб на Красном море на Южном Синае в Египте, сообщает египетский телеканал Al Qahera News."Летящий объект сбит в небе в 2 километрах от Дахаба", - сообщает телеканал со ссылкой на очевидцев.Ранее за минувшие несколько месяцев египетские СМИ неоднократно сообщали, что средства противовоздушной обороны Египта сбивали летающие объекты около побережья курортных городов Синайского полуострова, расположенных неподалеку от границ с Израилем.За время военных действий Израиля в секторе Газа правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) несколько раз объявляло о запуске ракет и беспилотников по израильскому городу Эйлат. Также движение предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

египет

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египет, красное море, в мире