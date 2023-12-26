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СМИ: рядом с курортным городом в Египте сбили неизвестный объект - РИА Новости, 26.12.2023
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14:29 26.12.2023 (обновлено: 14:43 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/obekt-1918189322.html
СМИ: рядом с курортным городом в Египте сбили неизвестный объект
СМИ: рядом с курортным городом в Египте сбили неизвестный объект - РИА Новости, 26.12.2023
СМИ: рядом с курортным городом в Египте сбили неизвестный объект
Неизвестный объект сбит в небе рядом с курортным городом Дахаб на Красном море на Южном Синае в Египте, сообщает египетский телеканал Al Qahera News. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:29
2023-12-26T14:43
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ТУНИС, 26 дек - РИА Новости. Неизвестный объект сбит в небе рядом с курортным городом Дахаб на Красном море на Южном Синае в Египте, сообщает египетский телеканал Al Qahera News."Летящий объект сбит в небе в 2 километрах от Дахаба", - сообщает телеканал со ссылкой на очевидцев.Ранее за минувшие несколько месяцев египетские СМИ неоднократно сообщали, что средства противовоздушной обороны Египта сбивали летающие объекты около побережья курортных городов Синайского полуострова, расположенных неподалеку от границ с Израилем.За время военных действий Израиля в секторе Газа правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) несколько раз объявляло о запуске ракет и беспилотников по израильскому городу Эйлат. Также движение предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.
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египет, красное море, в мире
Египет, Красное море, В мире
СМИ: рядом с курортным городом в Египте сбили неизвестный объект

Al Qahera News: в небе рядом с городом Дахаб в Египте сбили неизвестный объект

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет
Государственный флаг Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственный флаг Арабской Республики Египет. Архивное фото
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ТУНИС, 26 дек - РИА Новости. Неизвестный объект сбит в небе рядом с курортным городом Дахаб на Красном море на Южном Синае в Египте, сообщает египетский телеканал Al Qahera News.
"Летящий объект сбит в небе в 2 километрах от Дахаба", - сообщает телеканал со ссылкой на очевидцев.
Ранее за минувшие несколько месяцев египетские СМИ неоднократно сообщали, что средства противовоздушной обороны Египта сбивали летающие объекты около побережья курортных городов Синайского полуострова, расположенных неподалеку от границ с Израилем.
За время военных действий Израиля в секторе Газа правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) несколько раз объявляло о запуске ракет и беспилотников по израильскому городу Эйлат. Также движение предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.
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