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Ремоторизация SSJ российскими двигателями обсуждается, заявили в ОАК - РИА Новости, 26.12.2023
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14:31 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/oak-1918190275.html
Ремоторизация SSJ российскими двигателями обсуждается, заявили в ОАК
Ремоторизация SSJ российскими двигателями обсуждается, заявили в ОАК - РИА Новости, 26.12.2023
Ремоторизация SSJ российскими двигателями обсуждается, заявили в ОАК
Идея ремоторизации уже летающих самолетов SSJ-100 отечественными двигателями обсуждается, нужно посчитать экономическую целесообразность, сообщил гендиректор... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:31
2023-12-26T14:31
экономика
технологии
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Идея ремоторизации уже летающих самолетов SSJ-100 отечественными двигателями обсуждается, нужно посчитать экономическую целесообразность, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. &quot;Ремоторизация обсуждается. Тут есть два нюанса, которые надо иметь ввиду&quot;, - сказал Слюсарь в интервью телеканалу &quot;Россия 24&quot;. Во-первых, пояснил он, это производственные мощности коллег-двигателестроителей, потому что в первую очередь необходимо развивать серийное производство ПД-8 для новых машин, а объемы по 20-30 машин в год серьезные."Второе - это экономика", - продолжил глава ОАК. По его словам, выпущено порядка 200 самолетов, из них 160 самолетов SSJ находятся в активной эксплуатации. "Надо экономически посчитать, насколько целесообразно заменить российско-французский двигатель на ПД-8", - считает Слюсарь.
https://ria.ru/20231226/sj-100-1918168472.html
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экономика, технологии, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Экономика, Технологии, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Ремоторизация SSJ российскими двигателями обсуждается, заявили в ОАК

Слюсарь: идея ремоторизации SSJ-100 отечественными двигателями обсуждается

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время выполнения первого полета в Комсомольске-на-Амуре
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время выполнения первого полета в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
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Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием во время выполнения первого полета в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Идея ремоторизации уже летающих самолетов SSJ-100 отечественными двигателями обсуждается, нужно посчитать экономическую целесообразность, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
«

"Ремоторизация обсуждается. Тут есть два нюанса, которые надо иметь ввиду", - сказал Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24".

Во-первых, пояснил он, это производственные мощности коллег-двигателестроителей, потому что в первую очередь необходимо развивать серийное производство ПД-8 для новых машин, а объемы по 20-30 машин в год серьезные.
"Второе - это экономика", - продолжил глава ОАК. По его словам, выпущено порядка 200 самолетов, из них 160 самолетов SSJ находятся в активной эксплуатации.
"Надо экономически посчитать, насколько целесообразно заменить российско-французский двигатель на ПД-8", - считает Слюсарь.
Импортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых летных испытаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Стало известно, когда пройдет первый полет SJ-100 с российским двигателем
Вчера, 13:48
 
ЭкономикаТехнологииЮрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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