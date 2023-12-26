https://ria.ru/20231226/oak-1918190275.html

Ремоторизация SSJ российскими двигателями обсуждается, заявили в ОАК

Ремоторизация SSJ российскими двигателями обсуждается, заявили в ОАК - РИА Новости, 26.12.2023

Ремоторизация SSJ российскими двигателями обсуждается, заявили в ОАК

Идея ремоторизации уже летающих самолетов SSJ-100 отечественными двигателями обсуждается, нужно посчитать экономическую целесообразность, сообщил гендиректор... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:31

2023-12-26T14:31

2023-12-26T14:31

экономика

технологии

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Идея ремоторизации уже летающих самолетов SSJ-100 отечественными двигателями обсуждается, нужно посчитать экономическую целесообразность, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. "Ремоторизация обсуждается. Тут есть два нюанса, которые надо иметь ввиду", - сказал Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24". Во-первых, пояснил он, это производственные мощности коллег-двигателестроителей, потому что в первую очередь необходимо развивать серийное производство ПД-8 для новых машин, а объемы по 20-30 машин в год серьезные."Второе - это экономика", - продолжил глава ОАК. По его словам, выпущено порядка 200 самолетов, из них 160 самолетов SSJ находятся в активной эксплуатации. "Надо экономически посчитать, насколько целесообразно заменить российско-французский двигатель на ПД-8", - считает Слюсарь.

https://ria.ru/20231226/sj-100-1918168472.html

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экономика, технологии, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак)