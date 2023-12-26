https://ria.ru/20231226/oak-1918190275.html
Ремоторизация SSJ российскими двигателями обсуждается, заявили в ОАК
Ремоторизация SSJ российскими двигателями обсуждается, заявили в ОАК - РИА Новости, 26.12.2023
Ремоторизация SSJ российскими двигателями обсуждается, заявили в ОАК
Идея ремоторизации уже летающих самолетов SSJ-100 отечественными двигателями обсуждается, нужно посчитать экономическую целесообразность, сообщил гендиректор... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:31
2023-12-26T14:31
2023-12-26T14:31
экономика
технологии
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892870448_0:22:963:563_1920x0_80_0_0_44c775d3c576248f633b35e7e0e8bc08.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Идея ремоторизации уже летающих самолетов SSJ-100 отечественными двигателями обсуждается, нужно посчитать экономическую целесообразность, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. "Ремоторизация обсуждается. Тут есть два нюанса, которые надо иметь ввиду", - сказал Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24". Во-первых, пояснил он, это производственные мощности коллег-двигателестроителей, потому что в первую очередь необходимо развивать серийное производство ПД-8 для новых машин, а объемы по 20-30 машин в год серьезные."Второе - это экономика", - продолжил глава ОАК. По его словам, выпущено порядка 200 самолетов, из них 160 самолетов SSJ находятся в активной эксплуатации. "Надо экономически посчитать, насколько целесообразно заменить российско-французский двигатель на ПД-8", - считает Слюсарь.
https://ria.ru/20231226/sj-100-1918168472.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892870448_91:0:871:585_1920x0_80_0_0_73931be46ad3386e4c0bb2242f491d17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Экономика, Технологии, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Ремоторизация SSJ российскими двигателями обсуждается, заявили в ОАК
Слюсарь: идея ремоторизации SSJ-100 отечественными двигателями обсуждается
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Идея ремоторизации уже летающих самолетов SSJ-100 отечественными двигателями обсуждается, нужно посчитать экономическую целесообразность, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
«
"Ремоторизация обсуждается. Тут есть два нюанса, которые надо иметь ввиду", - сказал Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24".
Во-первых, пояснил он, это производственные мощности коллег-двигателестроителей, потому что в первую очередь необходимо развивать серийное производство ПД-8 для новых машин, а объемы по 20-30 машин в год серьезные.
"Второе - это экономика", - продолжил глава ОАК. По его словам, выпущено порядка 200 самолетов, из них 160 самолетов SSJ находятся в активной эксплуатации.
"Надо экономически посчитать, насколько целесообразно заменить российско-французский двигатель на ПД-8", - считает Слюсарь.
Стало известно, когда пройдет первый полет SJ-100 с российским двигателем