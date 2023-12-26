https://ria.ru/20231226/oak-1918172765.html
Глава ОАК сообщил о выполнении гособоронзаказа на 2023 год
Глава ОАК сообщил о выполнении гособоронзаказа на 2023 год - РИА Новости, 26.12.2023
Глава ОАК сообщил о выполнении гособоронзаказа на 2023 год
Заказ на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, он полностью выполнен, заявил глава... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:57
2023-12-26T13:57
2023-12-26T14:09
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
безопасность
технологии
россия
юрий слюсарь
су-57
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заказ на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, он полностью выполнен, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24"."Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам выполнили по графику, все поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением... У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым - достаточно значительно. По новым самолётам - буквально в два раза, как, допустим, по самолёту Су-57, это сложный самолёт. Мы с честью с этой работой справились", - сказал он. По словам Слюсаря, Минобороны РФ получило все заказанные самолёты, при этом на 2024 год "заказ ещё больше".Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57.
https://ria.ru/20231128/mini-bespilotniki-1912261637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность, технологии, россия, юрий слюсарь , су-57, воздушно-космические силы россии
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Безопасность, Технологии, Россия, Юрий Слюсарь , Су-57, Воздушно-космические силы России
Глава ОАК сообщил о выполнении гособоронзаказа на 2023 год
Глава ОАК: все по гособоронзаказу поставили в полном объеме и в срок
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заказ на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, он полностью выполнен, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".
"Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам выполнили по графику, все поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением... У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым - достаточно значительно. По новым самолётам - буквально в два раза, как, допустим, по самолёту Су-57, это сложный самолёт. Мы с честью с этой работой справились", - сказал он. По словам Слюсаря, Минобороны РФ получило все заказанные самолёты, при этом на 2024 год "заказ ещё больше".
Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.
Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57.
Для Су-57 создали мини-беспилотники, сообщил источник