https://ria.ru/20231226/oak-1918172765.html

Глава ОАК сообщил о выполнении гособоронзаказа на 2023 год

Глава ОАК сообщил о выполнении гособоронзаказа на 2023 год - РИА Новости, 26.12.2023

Глава ОАК сообщил о выполнении гособоронзаказа на 2023 год

Заказ на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, он полностью выполнен, заявил глава... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:57

2023-12-26T13:57

2023-12-26T14:09

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

безопасность

технологии

россия

юрий слюсарь

су-57

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заказ на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ истребителей пятого поколения Су-57 в 2023 году вырос вдвое, он полностью выполнен, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24"."Гособоронзаказ мы выполнили. По подписанным контрактам выполнили по графику, все поставили в срок, иногда даже по отдельным заводам с опережением... У нас по всем заводам заказы выросли, по некоторым - достаточно значительно. По новым самолётам - буквально в два раза, как, допустим, по самолёту Су-57, это сложный самолёт. Мы с честью с этой работой справились", - сказал он. По словам Слюсаря, Минобороны РФ получило все заказанные самолёты, при этом на 2024 год "заказ ещё больше".Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 Су-57.

https://ria.ru/20231128/mini-bespilotniki-1912261637.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность, технологии, россия, юрий слюсарь , су-57, воздушно-космические силы россии