https://ria.ru/20231226/neft-1918251999.html

Цена нефти марки Brent превысила 81 доллар за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 81 доллар за баррель - РИА Новости, 26.12.2023

Цена нефти марки Brent превысила 81 доллар за баррель

Мировые цены на нефть ускорили рост до 3%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря превысила 81 доллар, следует из данных торгов. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:21

2023-12-26T17:21

2023-12-26T17:50

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 3%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала декабря превысила 81 доллар, следует из данных торгов.По состоянию на 17.40 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,36%, до 80,66 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 1 декабря был выше 81 доллара. Февральские фьючерсы на WTI дорожают на 2,53%, до 75,42 доллара.Трейдеры по-прежнему оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, напряженность там положительно сказывается на котировках нефти. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, с середины ноября неоднократно предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.В то же время, по словам аналитиков, на данный момент заметных перебоев с поставками пока не наблюдается."Отсутствие перебоев поставок нефти компенсирует... сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке", - приводит канал CNBC слова аналитика банка UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

https://ria.ru/20231220/neft-1917046318.html

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экономика, цены на нефть, brent, россия