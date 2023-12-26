Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили правительству снизить НДС на елочные игрушки - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 26.12.2023 (обновлено: 03:30 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/nds-1918072884.html
В Госдуме предложили правительству снизить НДС на елочные игрушки
В Госдуме предложили правительству снизить НДС на елочные игрушки - РИА Новости, 26.12.2023
В Госдуме предложили правительству снизить НДС на елочные игрушки
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой снизить НДС до 10% на елочные игрушки,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:25
2023-12-26T03:30
россия
яна лантратова
госдума рф
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765095722_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6b636caeecb3a253c4d576c0638a5c57.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой снизить НДС до 10% на елочные игрушки, чтобы в условиях роста цен сделать их более доступными для россиян и поддержать отечественных производителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Для того чтобы российские елочные украшения, а также другие изделия, предназначенные для празднования новогодних праздников, стали более доступными для россиян, а также с целью поддержки отечественных компаний-производителей елочных игрушек и других новогодних украшений представляется возможным установить сниженную ставку НДС в размере 10% для категорий товаров, связанных с празднованием Нового года и Рождества Христова. Данное решение представляется оправданным, поскольку в настоящий момент сниженная ставка НДС действует и на другие социально значимые товары, в том числе связанные с воспитанием и развитием детей", - следует из текста обращения. По информации депутата, в декабре 2023 года стало известно, что рост цен на елочные украшения российского производства составил до 20%. Это связано с тем, что отечественные производители столкнулись с недостатком лакокрасочного сырья, удорожанием стекла, древесины и электроэнергии, пояснила Лантратова. "Кроме того, отечественные производители елочных игрушек испытывают сложности из-за конкуренции с иностранными компаниями, которые производят менее качественные елочные украшения из пластика. Со временем это может привести к закрытию отечественных предприятий, обладающих уникальными технологиями производства елочных украшений и самобытными техниками их росписи. В результате российскому обществу будет нанесен не только экономический, но и культурный ущерб", - указала парламентарий. Лантратова напомнила, что украшение ели игрушками российского производства к Новому году и Рождеству является важным и ярким событием для детей, способствует передаче российских традиций и формированию у детей основ культурной идентичности, а возможность достойно украсить свой дом должна быть доступна каждому жителю России, независимо от уровня достатка.
https://ria.ru/20231224/elki-1917759972.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765095722_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_3909803cdab89aa22f9b830ac3607959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, яна лантратова, госдума рф, михаил мишустин, общество
Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Общество
В Госдуме предложили правительству снизить НДС на елочные игрушки

Депутат Лантратова предложила установить НДС в 10% на елочные игрушки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЕлочные игрушки
Елочные игрушки - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Елочные игрушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой снизить НДС до 10% на елочные игрушки, чтобы в условиях роста цен сделать их более доступными для россиян и поддержать отечественных производителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Для того чтобы российские елочные украшения, а также другие изделия, предназначенные для празднования новогодних праздников, стали более доступными для россиян, а также с целью поддержки отечественных компаний-производителей елочных игрушек и других новогодних украшений представляется возможным установить сниженную ставку НДС в размере 10% для категорий товаров, связанных с празднованием Нового года и Рождества Христова. Данное решение представляется оправданным, поскольку в настоящий момент сниженная ставка НДС действует и на другие социально значимые товары, в том числе связанные с воспитанием и развитием детей", - следует из текста обращения.
По информации депутата, в декабре 2023 года стало известно, что рост цен на елочные украшения российского производства составил до 20%. Это связано с тем, что отечественные производители столкнулись с недостатком лакокрасочного сырья, удорожанием стекла, древесины и электроэнергии, пояснила Лантратова.
"Кроме того, отечественные производители елочных игрушек испытывают сложности из-за конкуренции с иностранными компаниями, которые производят менее качественные елочные украшения из пластика. Со временем это может привести к закрытию отечественных предприятий, обладающих уникальными технологиями производства елочных украшений и самобытными техниками их росписи. В результате российскому обществу будет нанесен не только экономический, но и культурный ущерб", - указала парламентарий.
Лантратова напомнила, что украшение ели игрушками российского производства к Новому году и Рождеству является важным и ярким событием для детей, способствует передаче российских традиций и формированию у детей основ культурной идентичности, а возможность достойно украсить свой дом должна быть доступна каждому жителю России, независимо от уровня достатка.
Новый год - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, заявили в Минпросвещения
24 декабря, 14:07
 
РоссияЯна ЛантратоваГосдума РФМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала