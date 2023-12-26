https://ria.ru/20231226/nds-1918072884.html

В Госдуме предложили правительству снизить НДС на елочные игрушки

В Госдуме предложили правительству снизить НДС на елочные игрушки - РИА Новости, 26.12.2023

В Госдуме предложили правительству снизить НДС на елочные игрушки

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой снизить НДС до 10% на елочные игрушки,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T03:25

2023-12-26T03:25

2023-12-26T03:30

россия

яна лантратова

госдума рф

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой снизить НДС до 10% на елочные игрушки, чтобы в условиях роста цен сделать их более доступными для россиян и поддержать отечественных производителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Для того чтобы российские елочные украшения, а также другие изделия, предназначенные для празднования новогодних праздников, стали более доступными для россиян, а также с целью поддержки отечественных компаний-производителей елочных игрушек и других новогодних украшений представляется возможным установить сниженную ставку НДС в размере 10% для категорий товаров, связанных с празднованием Нового года и Рождества Христова. Данное решение представляется оправданным, поскольку в настоящий момент сниженная ставка НДС действует и на другие социально значимые товары, в том числе связанные с воспитанием и развитием детей", - следует из текста обращения. По информации депутата, в декабре 2023 года стало известно, что рост цен на елочные украшения российского производства составил до 20%. Это связано с тем, что отечественные производители столкнулись с недостатком лакокрасочного сырья, удорожанием стекла, древесины и электроэнергии, пояснила Лантратова. "Кроме того, отечественные производители елочных игрушек испытывают сложности из-за конкуренции с иностранными компаниями, которые производят менее качественные елочные украшения из пластика. Со временем это может привести к закрытию отечественных предприятий, обладающих уникальными технологиями производства елочных украшений и самобытными техниками их росписи. В результате российскому обществу будет нанесен не только экономический, но и культурный ущерб", - указала парламентарий. Лантратова напомнила, что украшение ели игрушками российского производства к Новому году и Рождеству является важным и ярким событием для детей, способствует передаче российских традиций и формированию у детей основ культурной идентичности, а возможность достойно украсить свой дом должна быть доступна каждому жителю России, независимо от уровня достатка.

https://ria.ru/20231224/elki-1917759972.html

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россия, яна лантратова, госдума рф, михаил мишустин, общество