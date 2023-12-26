https://ria.ru/20231226/nato-1918301070.html

Источник: в парламенте Турции одобрили протокол о членстве Швеции в НАТО

Источник: в парламенте Турции одобрили протокол о членстве Швеции в НАТО - РИА Новости, 26.12.2023

Источник: в парламенте Турции одобрили протокол о членстве Швеции в НАТО

Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:04

2023-12-26T19:04

2023-12-26T20:46

в мире

турция

швеция

нато

генеральная ассамблея оон

дмитрий песков

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883440994_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_5771cf5275193f3c99def714aaa41274.jpg

АНКАРА, 26 дек — РИА Новости. Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе."Одобрен, передан на рассмотрение Генеральной ассамблеи", — сказал собеседник агентства из зала заседания.По его словам, протокол был принят большинством голосов, оппозиционная Хорошая партия и Партия счастья проголосовали против.Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае прошлого года вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Будапешта и Анкары. Так, Турция увязывает ратификацию запроса с выполнением Швецией обещаний по борьбе с терроризмом.Венгрия, в свою очередь, отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в альянс будет иметь негативные последствия. По его словам, Москва примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

https://ria.ru/20231214/odobrenie-1915690417.html

турция

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-12-26T19:04 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, швеция, нато, генеральная ассамблея оон, дмитрий песков, финляндия