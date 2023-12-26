Источник: в парламенте Турции одобрили протокол о членстве Швеции в НАТО
В Турции парламентская комиссия одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО
© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции. Архивное фото
АНКАРА, 26 дек — РИА Новости. Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе.
"Одобрен, передан на рассмотрение Генеральной ассамблеи", — сказал собеседник агентства из зала заседания.
По его словам, протокол был принят большинством голосов, оппозиционная Хорошая партия и Партия счастья проголосовали против.
В ноябре Хорошая партия призвала отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО, поскольку не смогла получить "удовлетворительных ответов от МИД на вопросы о шагах по удовлетворению требований и опасений Турции".
Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае прошлого года вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Будапешта и Анкары. Так, Турция увязывает ратификацию запроса с выполнением Швецией обещаний по борьбе с терроризмом.
В июле Швеция, будучи членом Евросоюза, согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС в обмен на ратификацию заявки страны в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Стокгольма в блок и присоединения Анкары к союзу "между собой не связаны".
Венгрия, в свою очередь, отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в альянс будет иметь негативные последствия. По его словам, Москва примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.