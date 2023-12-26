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Источник: в парламенте Турции одобрили протокол о членстве Швеции в НАТО - РИА Новости, 26.12.2023
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19:04 26.12.2023 (обновлено: 20:46 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/nato-1918301070.html
Источник: в парламенте Турции одобрили протокол о членстве Швеции в НАТО
Источник: в парламенте Турции одобрили протокол о членстве Швеции в НАТО - РИА Новости, 26.12.2023
Источник: в парламенте Турции одобрили протокол о членстве Швеции в НАТО
Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:04
2023-12-26T20:46
в мире
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швеция
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генеральная ассамблея оон
дмитрий песков
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АНКАРА, 26 дек — РИА Новости. Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе."Одобрен, передан на рассмотрение Генеральной ассамблеи", — сказал собеседник агентства из зала заседания.По его словам, протокол был принят большинством голосов, оппозиционная Хорошая партия и Партия счастья проголосовали против.Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае прошлого года вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Будапешта и Анкары. Так, Турция увязывает ратификацию запроса с выполнением Швецией обещаний по борьбе с терроризмом.Венгрия, в свою очередь, отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в альянс будет иметь негативные последствия. По его словам, Москва примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, турция, швеция, нато, генеральная ассамблея оон, дмитрий песков, финляндия
В мире, Турция, Швеция, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, Дмитрий Песков, Финляндия
Источник: в парламенте Турции одобрили протокол о членстве Швеции в НАТО

В Турции парламентская комиссия одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции
Флаги Турции, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции. Архивное фото
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АНКАРА, 26 дек — РИА Новости. Комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе.
"Одобрен, передан на рассмотрение Генеральной ассамблеи", — сказал собеседник агентства из зала заседания.
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По его словам, протокол был принят большинством голосов, оппозиционная Хорошая партия и Партия счастья проголосовали против.

В ноябре Хорошая партия призвала отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО, поскольку не смогла получить "удовлетворительных ответов от МИД на вопросы о шагах по удовлетворению требований и опасений Турции".

Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае прошлого года вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Будапешта и Анкары. Так, Турция увязывает ратификацию запроса с выполнением Швецией обещаний по борьбе с терроризмом.
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В июле Швеция, будучи членом Евросоюза, согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС в обмен на ратификацию заявки страны в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы вступления Стокгольма в блок и присоединения Анкары к союзу "между собой не связаны".

Венгрия, в свою очередь, отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в альянс будет иметь негативные последствия. По его словам, Москва примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
 
В миреТурцияШвецияНАТОГенеральная Ассамблея ООНДмитрий ПесковФинляндия
 
 
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