https://ria.ru/20231226/nalog-1918064224.html
Юрист рассказала, сколько налогов можно вернуть в 2024 году
Юрист рассказала, сколько налогов можно вернуть в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2023
Юрист рассказала, сколько налогов можно вернуть в 2024 году
С 2024 года увеличивается размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета. Какую сумму и за что можно будет... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T02:15
2023-12-26T02:15
2023-12-26T02:15
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. С 2024 года увеличивается размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета. Какую сумму и за что можно будет вернуть, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент СПбГУ, научный руководитель программы магистратуры “Налоговое право и налоговое консультирование” Елена Килинкарова.При исчислении НДФЛ можно вернуть часть расходов за лечение, фитнес и обучение. Однако в определенных пределах. Так, с 2024 года совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов вырастет со 120 до 150 тысяч рублей. Значит, можно будет вернуть максимум 13 процентов от 150 тысяч в год, то есть 19 500 рублей, подсчитала специалист.С нового года размер вычета на обучение детей и подопечных также повышается - с 50 до 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). Как подчеркивает эксперт, при применении этого вычета можно будет вернуть до 14 300 рублей.При этом порядок получения вычетов сохранится – через подачу налоговой декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства по окончании года, либо через работодателя до конца года. Также в 2024 году начинается подготовка к получению наиболее востребованных социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке - через личный кабинет налогоплательщика, пояснила Килинкарова.
https://ria.ru/20231216/nalog-1916135106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Юрист рассказала, сколько налогов можно вернуть в 2024 году
Юрист Килинкарова заявила, что с 2024 года увеличится сумма вычета из налога
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
С 2024 года увеличивается размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета. Какую сумму и за что можно будет вернуть, рассказала в интервью
агентству “Прайм” доцент СПбГУ, научный руководитель программы магистратуры “Налоговое право и налоговое консультирование” Елена Килинкарова.
При исчислении НДФЛ можно вернуть часть расходов за лечение, фитнес и обучение. Однако в определенных пределах. Так, с 2024 года совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов вырастет со 120 до 150 тысяч рублей. Значит, можно будет вернуть максимум 13 процентов от 150 тысяч в год, то есть 19 500 рублей, подсчитала специалист.
С нового года размер вычета на обучение детей и подопечных также повышается - с 50 до 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). Как подчеркивает эксперт, при применении этого вычета можно будет вернуть до 14 300 рублей.
При этом порядок получения вычетов сохранится – через подачу налоговой декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства по окончании года, либо через работодателя до конца года. Также в 2024 году начинается подготовка к получению наиболее востребованных социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке - через личный кабинет налогоплательщика, пояснила Килинкарова.
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