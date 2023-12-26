https://ria.ru/20231226/nalog-1918064224.html

Юрист рассказала, сколько налогов можно вернуть в 2024 году

Юрист рассказала, сколько налогов можно вернуть в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2023

Юрист рассказала, сколько налогов можно вернуть в 2024 году

С 2024 года увеличивается размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета. Какую сумму и за что можно будет... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T02:15

2023-12-26T02:15

2023-12-26T02:15

общество

россия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. С 2024 года увеличивается размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета. Какую сумму и за что можно будет вернуть, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент СПбГУ, научный руководитель программы магистратуры “Налоговое право и налоговое консультирование” Елена Килинкарова.При исчислении НДФЛ можно вернуть часть расходов за лечение, фитнес и обучение. Однако в определенных пределах. Так, с 2024 года совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов вырастет со 120 до 150 тысяч рублей. Значит, можно будет вернуть максимум 13 процентов от 150 тысяч в год, то есть 19 500 рублей, подсчитала специалист.С нового года размер вычета на обучение детей и подопечных также повышается - с 50 до 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). Как подчеркивает эксперт, при применении этого вычета можно будет вернуть до 14 300 рублей.При этом порядок получения вычетов сохранится – через подачу налоговой декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства по окончании года, либо через работодателя до конца года. Также в 2024 году начинается подготовка к получению наиболее востребованных социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке - через личный кабинет налогоплательщика, пояснила Килинкарова.

https://ria.ru/20231216/nalog-1916135106.html

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Максим Горбачев

общество, россия