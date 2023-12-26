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Много солдат. В Киеве рассказали о расширении "иностранного участия" - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:00 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/naemniki-1918071475.html
Много солдат. В Киеве рассказали о расширении "иностранного участия"
Много солдат. В Киеве рассказали о расширении "иностранного участия" - РИА Новости, 26.12.2023
Много солдат. В Киеве рассказали о расширении "иностранного участия"
Украине придется искать новых солдат для ВСУ в Африке и Азии, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:00
2023-12-26T03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сомали
йемен
великобритания
африка
азия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украине придется искать новых солдат для ВСУ в Африке и Азии, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka."Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене", — считает аналитик.Политолог предположил, что в странах Африки и Азии ВСУ смогут найти много солдат с богатым боевым опытом. Кроме того, сейчас Украина уже идет к формированию "добровольческих бригад" из граждан Великобритании, добавил эксперт."Мы (Украина. — Прим. ред.) сейчас должны серьезно рассматривать &lt;..&gt; расширение иностранного участия", — заключил Бортник.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20231217/naemniki-1916288683.html
https://ria.ru/20231220/naemniki-1916840982.html
украина
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в мире, украина, сомали, йемен, великобритания, африка, азия, руслан бортник, вооруженные силы украины, киев, львов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сомали, Йемен, Великобритания, Африка, Азия, Руслан Бортник, Вооруженные силы Украины, Киев, Львов
Много солдат. В Киеве рассказали о расширении "иностранного участия"

Политолог Бортник: Украине пора искать наемников в Африке

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украине придется искать новых солдат для ВСУ в Африке и Азии, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене", — считает аналитик.
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Политолог предположил, что в странах Африки и Азии ВСУ смогут найти много солдат с богатым боевым опытом. Кроме того, сейчас Украина уже идет к формированию "добровольческих бригад" из граждан Великобритании, добавил эксперт.
«
"Мы (Украина. — Прим. ред.) сейчас должны серьезно рассматривать <..> расширение иностранного участия", — заключил Бортник.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСомалиЙеменВеликобританияАфрикаАзияРуслан БортникВооруженные силы УкраиныКиевЛьвов
 
 
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