https://ria.ru/20231226/nadezhdin-1918115969.html

Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента - РИА Новости, 26.12.2023

Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Подмосковный депутат Борис Надеждин, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ, представил в ЦИК документы на выдвижение, передает... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:24

2023-12-26T11:24

2023-12-26T12:31

выборы президента россии — 2024

политика

россия

борис надеждин

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Подмосковный депутат Борис Надеждин, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ, представил в ЦИК документы на выдвижение, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Надеждин рассказал, что намерен выдвигаться на главный пост в стране от партии "Гражданская инициатива". В ходе приема документов член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что члены комиссии были на съезде партии "Гражданская инициатива". Документы были приняты комиссией. "Дальше будет еще несколько важных и сложных шагов - собрать 100 тысяч подписей по всей стране, в 50 регионах у нас построены штабы, моя команда эффективно работает", - сказал журналистам Надеждин.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231225/davankov-1917992241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, борис надеждин