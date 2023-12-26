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Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента - РИА Новости, 26.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:24 26.12.2023 (обновлено: 12:31 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/nadezhdin-1918115969.html
Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента - РИА Новости, 26.12.2023
Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
Подмосковный депутат Борис Надеждин, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ, представил в ЦИК документы на выдвижение, передает... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:24
2023-12-26T12:31
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Подмосковный депутат Борис Надеждин, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ, представил в ЦИК документы на выдвижение, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Надеждин рассказал, что намерен выдвигаться на главный пост в стране от партии "Гражданская инициатива". В ходе приема документов член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что члены комиссии были на съезде партии "Гражданская инициатива". Документы были приняты комиссией. "Дальше будет еще несколько важных и сложных шагов - собрать 100 тысяч подписей по всей стране, в 50 регионах у нас построены штабы, моя команда эффективно работает", - сказал журналистам Надеждин.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, россия, борис надеждин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин
Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Надеждин, ранее объявивший о желании идти в президенты, подал документы в ЦИК

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПодмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин во время подачи документов в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ. 26 декабря 2023
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин во время подачи документов в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ. 26 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Подмосковный депутат, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин во время подачи документов в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ. 26 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Подмосковный депутат Борис Надеждин, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ, представил в ЦИК документы на выдвижение, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Надеждин рассказал, что намерен выдвигаться на главный пост в стране от партии "Гражданская инициатива".
В ходе приема документов член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что члены комиссии были на съезде партии "Гражданская инициатива". Документы были приняты комиссией. "Дальше будет еще несколько важных и сложных шагов - собрать 100 тысяч подписей по всей стране, в 50 регионах у нас построены штабы, моя команда эффективно работает", - сказал журналистам Надеждин.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков во время пресс-подхода после подачи документов в ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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25 декабря, 16:54
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБорис Надеждин
 
 
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