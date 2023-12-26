https://ria.ru/20231226/nadezhdin-1918115969.html
Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента - РИА Новости, 26.12.2023
Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
Подмосковный депутат Борис Надеждин, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ, представил в ЦИК документы на выдвижение, передает... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:24
2023-12-26T11:24
2023-12-26T12:31
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Подмосковный депутат Борис Надеждин, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ, представил в ЦИК документы на выдвижение, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Надеждин рассказал, что намерен выдвигаться на главный пост в стране от партии "Гражданская инициатива". В ходе приема документов член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что члены комиссии были на съезде партии "Гражданская инициатива". Документы были приняты комиссией. "Дальше будет еще несколько важных и сложных шагов - собрать 100 тысяч подписей по всей стране, в 50 регионах у нас построены штабы, моя команда эффективно работает", - сказал журналистам Надеждин.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231225/davankov-1917992241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, борис надеждин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин
Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
Надеждин, ранее объявивший о желании идти в президенты, подал документы в ЦИК
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Подмосковный депутат Борис Надеждин, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ, представил в ЦИК документы на выдвижение, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Надеждин рассказал, что намерен выдвигаться на главный пост в стране от партии "Гражданская инициатива".
В ходе приема документов член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что члены комиссии были на съезде партии "Гражданская инициатива". Документы были приняты комиссией. "Дальше будет еще несколько важных и сложных шагов - собрать 100 тысяч подписей по всей стране, в 50 регионах у нас построены штабы, моя команда эффективно работает", - сказал журналистам Надеждин.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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