https://ria.ru/20231226/mvd-1918098833.html

В Красноярском крае пьяный отец съехал в кювет, трое детей в больнице

В Красноярском крае пьяный отец съехал в кювет, трое детей в больнице - РИА Новости, 26.12.2023

В Красноярском крае пьяный отец съехал в кювет, трое детей в больнице

Пьяный отец не справился с управлением машины на трассе в Красноярском крае и съехал в кювет, пострадали трое детей, сообщает региональный главк МВД в Telegram. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T09:56

2023-12-26T09:56

2023-12-26T09:56

происшествия

красноярский край

ачинск

боготольский район

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КРАСНОЯРСК, 26 дек - РИА Новости. Пьяный отец не справился с управлением машины на трассе в Красноярском крае и съехал в кювет, пострадали трое детей, сообщает региональный главк МВД в Telegram. По его данным, в Боготольском районе в ночь на вторник на 604-м километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" водитель "не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет". Машина, в которой было 4 пассажира, ехала со стороны Ачинска в Боготол. "В результате происшествия пострадали… мальчик 13 лет, две девочки - 5 лет и 10 лет. Как установлено госавтоинспекторами, младший ребенок перевозился с нарушением правил перевозки, а именно находился в бустере... Все несовершеннолетние госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами. Матери оказана разовая помощь", - говорится в сообщении. Информация о ДТП поступила в полицию из медицинского учреждения. Семья покинула место аварии самостоятельно. По словам мужчины, они ехали из Ачинска, где отдыхали в банном комплексе. Освидетельствование отца на состояние алкогольного опьянения составило 0,74 мг/л. В отношении водителя составлены административные материалы. Его могут оштрафовать более чем 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а также грозит административный арест на срок до 15 суток.

https://ria.ru/20231226/sud-1918081464.html

красноярский край

ачинск

боготольский район

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происшествия, красноярский край, ачинск, боготольский район