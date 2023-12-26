https://ria.ru/20231226/most-1918073328.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 26.12.2023
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти час после перекрытия, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:47
2023-12-26T03:47
2023-12-26T04:20
республика крым
крымский мост
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882581674_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_55f9350de0f991260d744e71b3b619b0.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти час после перекрытия, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Сообщение о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто, поступило во вторник в 2.31 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231218/most-1916383050.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882581674_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_53ed4cb74a29ba168abaa365a98b1154.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост, россия, общество
Республика Крым, Крымский мост, Россия, Общество
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту возобновили движение автотранспорта