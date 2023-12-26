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На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 26.12.2023
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03:47 26.12.2023 (обновлено: 04:20 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/most-1918073328.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 26.12.2023
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти час после перекрытия, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:47
2023-12-26T04:20
республика крым
крымский мост
россия
общество
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти час после перекрытия, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Сообщение о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто, поступило во вторник в 2.31 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231218/most-1916383050.html
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республика крым, крымский мост, россия, общество
Республика Крым, Крымский мост, Россия, Общество
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Инфоцентр: на Крымском мосту возобновили движение автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобиль на Крымском мосту
Автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобиль на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти час после перекрытия, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто, поступило во вторник в 2.31 мск.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.
 
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