https://ria.ru/20231226/most-1918073328.html

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей - РИА Новости, 26.12.2023

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти час после перекрытия, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T03:47

2023-12-26T03:47

2023-12-26T04:20

республика крым

крымский мост

россия

общество

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя почти час после перекрытия, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Сообщение о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто, поступило во вторник в 2.31 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231218/most-1916383050.html

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республика крым, крымский мост, россия, общество