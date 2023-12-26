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ВМС Индии разместят корабли в Аравийском море после атаки на торговое судно
ВМС Индии разместят корабли в Аравийском море после атаки на торговое судно - РИА Новости, 26.12.2023
ВМС Индии разместят корабли в Аравийском море после атаки на торговое судно
Военно-морские силы Индии разместят в Аравийском море три военных корабля после атаки беспилотника на торговое судно, сообщил представитель ВМС. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:16
2023-12-26T09:16
2023-12-26T09:16
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аравийское море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек - РИА Новости. Военно-морские силы Индии разместят в Аравийском море три военных корабля после атаки беспилотника на торговое судно, сообщил представитель ВМС. "Учитывая недавнюю волну нападений в Аравийском море, ВМС Индии развернули эсминцы с управляемыми ракетами Mormugao, Kochi и Kolkata в различных районах для поддержания сдерживания", - сказал чиновник.Он отметил, что в операции будут принимать участие самолеты морской разведки дальнего радиуса действия P8I. "Центр морских операций Западного военно-морского командования активно отслеживает ситуацию в тесной координации с береговой охраной и всеми заинтересованными ведомствами", - добавил представитель ВМС. В минувшие выходные управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что удар беспилотника повредил торговое судно у берегов Индии, пострадавших в результате инцидента нет. Удару подверглось перевозящее сырую нефть судно Chem Pluto, в состав его экипажа входят 20 индийцев. Впоследствии Пентагон заявили, что атаковавший судно беспилотный летательный аппарат был запущен из Ирана. Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические компании BP и Equinor.
https://ria.ru/20231218/torgovlya-1916335056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, красное море, аравийское море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Индия, Красное море, Аравийское море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВМС Индии разместят корабли в Аравийском море после атаки на торговое судно
ВМС Индии разместят три корабля в Аравийском море после атаки на судно с нефтью
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек - РИА Новости. Военно-морские силы Индии разместят в Аравийском море три военных корабля после атаки беспилотника на торговое судно, сообщил представитель ВМС.
"Учитывая недавнюю волну нападений в Аравийском море, ВМС Индии развернули эсминцы с управляемыми ракетами Mormugao, Kochi и Kolkata в различных районах для поддержания сдерживания", - сказал чиновник.
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Он отметил, что в операции будут принимать участие самолеты морской разведки дальнего радиуса действия P8I.
"Центр морских операций Западного военно-морского командования активно отслеживает ситуацию в тесной координации с береговой охраной и всеми заинтересованными ведомствами", - добавил представитель ВМС.
В минувшие выходные управление морских торговых операций Великобритании
сообщило, что удар беспилотника повредил торговое судно у берегов Индии, пострадавших в результате инцидента нет. Удару подверглось перевозящее сырую нефть судно Chem Pluto, в состав его экипажа входят 20 индийцев. Впоследствии Пентагон
заявили, что атаковавший судно беспилотный летательный аппарат был запущен из Ирана
.
Ранее правящее на севере Йемена
движение "Ансар Алла
" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря
, предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем
корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические компании BP
и Equinor.
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