Рейтинг@Mail.ru
У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре в Киеве - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:26 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/mitropolit-1918310145.html
У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре в Киеве
У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре в Киеве - РИА Новости, 26.12.2023
У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре в Киеве
У митрополита канонической Украинской православной церкви, наместника Вознесенского Банченского монастыря Лонгина, обвиняемого на Украине в разжигании... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T19:26
2023-12-26T19:26
религия
украина
киев
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447763_56:0:2351:1291_1920x0_80_0_0_a59f2839a29cfe7cabd6c48c1e7dec91.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. У митрополита канонической Украинской православной церкви, наместника Вознесенского Банченского монастыря Лонгина, обвиняемого на Украине в разжигании межрелигиозной розни, при досмотре его автомобиля на одном из блокпостов Киева случился сердечный приступ, сообщает во вторник пресс-служба Банченского монастыря. Украинское издание "Страна" в понедельник сообщало, что в центральной части Киева появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей. "Во время перемещения между больницами в Киеве на одном из блокпостов был остановлен и задержан автомобиль владыки Лонгина. После проведенной операции на сердце владыку Лонгина довели до сердечного приступа", – говорится в сообщении монастыря в Instagram*. В ноябре митрополиту уже становилось плохо на судебном заседании в Черновицкой области. В мае служба безопасности Украины обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь в Черновицкой области на Украине. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующим встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности"* * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html
https://ria.ru/20231225/prikhod-1918062244.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447763_343:0:2064:1291_1920x0_80_0_0_9a12a08ae1611ac45194618009aaeb8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), россия
Религия, Украина, Киев, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Россия
У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре в Киеве

У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре машины в Киеве

© СПЖМитрополит Лонгин
Митрополит Лонгин
© СПЖ
Митрополит Лонгин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. У митрополита канонической Украинской православной церкви, наместника Вознесенского Банченского монастыря Лонгина, обвиняемого на Украине в разжигании межрелигиозной розни, при досмотре его автомобиля на одном из блокпостов Киева случился сердечный приступ, сообщает во вторник пресс-служба Банченского монастыря.
Украинское издание "Страна" в понедельник сообщало, что в центральной части Киева появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей.
Прихожане во время службы в Храме Донской иконы Божьей Матери на территории Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
"Нас намеренно уничтожают". Как на линии фронта живет обитель старца Зосимы
2 мая, 08:00
"Во время перемещения между больницами в Киеве на одном из блокпостов был остановлен и задержан автомобиль владыки Лонгина. После проведенной операции на сердце владыку Лонгина довели до сердечного приступа", – говорится в сообщении монастыря в Instagram*.
В ноябре митрополиту уже становилось плохо на судебном заседании в Черновицкой области.
В мае служба безопасности Украины обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь в Черновицкой области на Украине. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующим встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности"*
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Около 600 учреждений УПЦ перешли в раскольническую ПЦУ
25 декабря, 23:48
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
РелигияУкраинаКиевУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала