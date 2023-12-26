У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре в Киеве
У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре машины в Киеве
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. У митрополита канонической Украинской православной церкви, наместника Вознесенского Банченского монастыря Лонгина, обвиняемого на Украине в разжигании межрелигиозной розни, при досмотре его автомобиля на одном из блокпостов Киева случился сердечный приступ, сообщает во вторник пресс-служба Банченского монастыря.
Украинское издание "Страна" в понедельник сообщало, что в центральной части Киева появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей.
"Во время перемещения между больницами в Киеве на одном из блокпостов был остановлен и задержан автомобиль владыки Лонгина. После проведенной операции на сердце владыку Лонгина довели до сердечного приступа", – говорится в сообщении монастыря в Instagram*.
В ноябре митрополиту уже становилось плохо на судебном заседании в Черновицкой области.
В мае служба безопасности Украины обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь в Черновицкой области на Украине. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующим встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности"*
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