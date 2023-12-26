https://ria.ru/20231226/mitropolit-1918310145.html

У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре в Киеве

У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре в Киеве - РИА Новости, 26.12.2023

У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ при досмотре в Киеве

У митрополита канонической Украинской православной церкви, наместника Вознесенского Банченского монастыря Лонгина, обвиняемого на Украине в разжигании... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:26

2023-12-26T19:26

2023-12-26T19:26

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. У митрополита канонической Украинской православной церкви, наместника Вознесенского Банченского монастыря Лонгина, обвиняемого на Украине в разжигании межрелигиозной розни, при досмотре его автомобиля на одном из блокпостов Киева случился сердечный приступ, сообщает во вторник пресс-служба Банченского монастыря. Украинское издание "Страна" в понедельник сообщало, что в центральной части Киева появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей. "Во время перемещения между больницами в Киеве на одном из блокпостов был остановлен и задержан автомобиль владыки Лонгина. После проведенной операции на сердце владыку Лонгина довели до сердечного приступа", – говорится в сообщении монастыря в Instagram*. В ноябре митрополиту уже становилось плохо на судебном заседании в Черновицкой области. В мае служба безопасности Украины обвинила настоятеля Вознесенского Банченского монастыря митрополита Лонгина, который якобы "пренебрежительно" высказывался в адрес раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в разжигании межрелигиозной розни. В сентябре митрополит Лонгин получил обвинение, его дело было отправлено в суд. В начале ноября силовики пришли с обыском в Банченский монастырь в Черновицкой области на Украине. Настоятель монастыря митрополит Лонгин вместе с верующим встал на защиту своей обители. Он призвал силовиков, оцепивших монастырь, "заканчивать цирк" и оставить верующих в покое. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности"* * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

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украина, киев, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), россия