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Совещание по освоению космоса с участием Мишустина. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.12.2023
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15:20 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/mishustin-1918207333.html
Совещание по освоению космоса с участием Мишустина. Прямая трансляция
Совещание по освоению космоса с участием Мишустина. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.12.2023
Совещание по освоению космоса с участием Мишустина. Прямая трансляция
Премьер-министр Мишустин участвует в стратегическом совещании по освоению космоса. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:20
2023-12-26T15:20
космос - риа наука
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Премьер-министр Мишустин участвует в стратегическом совещании по освоению космоса.
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353
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353
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Мишустин на стратегическом совещании по освоению космоса
Мишустин на стратегическом совещании по освоению космоса
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60
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космос - риа наука, видео
Космос - РИА Наука
Совещание по освоению космоса с участием Мишустина. Прямая трансляция
Премьер-министр Мишустин участвует в стратегическом совещании по освоению космоса.
2023-12-26T15:20
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Совещание по освоению космоса с участием Мишустина. Прямая трансляция

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Премьер-министр Мишустин участвует в стратегическом совещании по освоению космоса.
 
Космос - РИА Наука
 
 
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