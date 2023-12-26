https://ria.ru/20231226/mishustin-1918207333.html
Совещание по освоению космоса с участием Мишустина. Прямая трансляция
Совещание по освоению космоса с участием Мишустина. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.12.2023
Совещание по освоению космоса с участием Мишустина. Прямая трансляция
Премьер-министр Мишустин участвует в стратегическом совещании по освоению космоса. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:20
2023-12-26T15:20
2023-12-26T15:20
космос - риа наука
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Премьер-министр Мишустин участвует в стратегическом совещании по освоению космоса.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Мишустин на стратегическом совещании по освоению космоса
Мишустин на стратегическом совещании по освоению космоса
2023-12-26T15:20
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
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космос - риа наука, видео
Космос - РИА Наука
Совещание по освоению космоса с участием Мишустина. Прямая трансляция
Премьер-министр Мишустин участвует в стратегическом совещании по освоению космоса.
2023-12-26T15:20
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PT5M36S
Премьер-министр Мишустин участвует в стратегическом совещании по освоению космоса.