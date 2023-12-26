https://ria.ru/20231226/mishustin-1918098298.html

В России создадут оргкомитет по проведению Года семьи в 2024 году

В России создадут оргкомитет по проведению Года семьи в 2024 году - РИА Новости, 26.12.2023

В России создадут оргкомитет по проведению Года семьи в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать организационный комитет по проведению в РФ Года семьи и утвердил его состав, сообщается в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T09:52

2023-12-26T09:52

2023-12-26T10:08

общество

россия

михаил мишустин

татьяна голикова

ольга кривонос

институт развития интернета

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать организационный комитет по проведению в РФ Года семьи и утвердил его состав, сообщается в Telegram-канале правительства РФ."Образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года семьи и утвердить его состав", - говорится в сообщении.Уточняется, что организационный комитет возглавит зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. В его состав также войдут: замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос, радио- и телеведущая Юлия Барановская, первый заместитель Минтруда Ольга Баталина, гендиректор автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, главный редактор федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Отмечается, что организационно-техническим обеспечением деятельности оргкомитета по проведению в России Года семьи будет заниматься Минтруд РФ.

https://ria.ru/20231226/rf-1918093521.html

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общество, россия, михаил мишустин, татьяна голикова, ольга кривонос, институт развития интернета