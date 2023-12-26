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Миллер заявил, что поставки газа в КНР в 2023 году будут в 1,5 раза выше - РИА Новости, 27.12.2023
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23:59 26.12.2023 (обновлено: 00:13 27.12.2023)
https://ria.ru/20231226/miller-1918338046.html
Миллер заявил, что поставки газа в КНР в 2023 году будут в 1,5 раза выше
Миллер заявил, что поставки газа в КНР в 2023 году будут в 1,5 раза выше - РИА Новости, 27.12.2023
Миллер заявил, что поставки газа в КНР в 2023 году будут в 1,5 раза выше
Поставки газа "Газпрома" в Китай в 2023 году будут в полтора раза выше, чем в прошлом году, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-26T23:59
2023-12-27T00:13
экономика
китай
газпром
россия
алексей миллер
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Поставки газа "Газпрома" в Китай в 2023 году будут в полтора раза выше, чем в прошлом году, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным."В этом году поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году. А в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров", - сказал он.Миллер напомнил, что 23 декабря "Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.
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экономика, китай, газпром, россия, алексей миллер, владимир путин
Экономика, Китай, Газпром, Россия, Алексей Миллер, Владимир Путин
Миллер заявил, что поставки газа в КНР в 2023 году будут в 1,5 раза выше

Миллер заявил, что поставки газа в КНР в 2023 году будут в 1,5 раза выше

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи
Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Поставки газа "Газпрома" в Китай в 2023 году будут в полтора раза выше, чем в прошлом году, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В этом году поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году. А в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров", - сказал он.
Здание компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
"Газпром" в 2023 году ожидает уверенных финансовых результатов
19 декабря, 17:18
Миллер напомнил, что 23 декабря "Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.
 
ЭкономикаКитайГазпромРоссияАлексей МиллерВладимир Путин
 
 
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