https://ria.ru/20231226/miller-1918338046.html

Миллер заявил, что поставки газа в КНР в 2023 году будут в 1,5 раза выше

Миллер заявил, что поставки газа в КНР в 2023 году будут в 1,5 раза выше - РИА Новости, 27.12.2023

Миллер заявил, что поставки газа в КНР в 2023 году будут в 1,5 раза выше

Поставки газа "Газпрома" в Китай в 2023 году будут в полтора раза выше, чем в прошлом году, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-26T23:59

2023-12-26T23:59

2023-12-27T00:13

экономика

китай

газпром

россия

алексей миллер

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Поставки газа "Газпрома" в Китай в 2023 году будут в полтора раза выше, чем в прошлом году, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным."В этом году поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году. А в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров", - сказал он.Миллер напомнил, что 23 декабря "Газпром" установил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР.

https://ria.ru/20231219/gazprom-1916767363.html

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экономика, китай, газпром, россия, алексей миллер, владимир путин