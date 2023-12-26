https://ria.ru/20231226/mchs-1918213671.html

Правительство Москвы передало управлению МЧС 20 электромобилей "Москвич"

Правительство Москвы передало управлению МЧС 20 электромобилей "Москвич" - РИА Новости, 26.12.2023

Правительство Москвы передало управлению МЧС 20 электромобилей "Москвич"

Правительство Москвы закупило и передало 20 электромобилей "Москвич" модели "3е" управлению МЧС России по столице, сообщается в Telegram-канале московского... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:30

2023-12-26T15:30

2023-12-26T15:30

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центр организации дорожного движения (цодд)

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство Москвы закупило и передало 20 электромобилей "Москвич" модели "3е" управлению МЧС России по столице, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта. Передача электромобилей столичному управлению МЧС состоялась накануне Дня спасателя, который отмечается в России 27 декабря. "В мае прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич", и всего спустя 6 месяцев конвейер предприятия возобновил работу... Столичное правительство закупило и передало 20 электромобилей Москвич 3е управлению МЧС России", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. По данным столичного дептранса, городские кроссоверы с электрическим двигателем помогут сотрудникам МЧС в выполнении ежедневных обязанностей и повысят эффективность их работы. Машины уже используются ЦОДД, АМПП, Московским метро, ФСИН, Росгвардией, МВД РФ и другими ведомствами, а также в такси и каршеринге, добавляется в сообщении. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер " Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

https://ria.ru/20230615/lokalizatsiya-1878207919.html

https://ria.ru/20231225/avtoprom-1917847504.html

москва

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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центр организации дорожного движения (цодд), максим ликсутов , сергей собянин