https://ria.ru/20231226/mchs-1918213671.html
Правительство Москвы передало управлению МЧС 20 электромобилей "Москвич"
Правительство Москвы передало управлению МЧС 20 электромобилей "Москвич" - РИА Новости, 26.12.2023
Правительство Москвы передало управлению МЧС 20 электромобилей "Москвич"
Правительство Москвы закупило и передало 20 электромобилей "Москвич" модели "3е" управлению МЧС России по столице, сообщается в Telegram-канале московского... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:30
2023-12-26T15:30
2023-12-26T15:30
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центр организации дорожного движения (цодд)
максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство Москвы закупило и передало 20 электромобилей "Москвич" модели "3е" управлению МЧС России по столице, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта. Передача электромобилей столичному управлению МЧС состоялась накануне Дня спасателя, который отмечается в России 27 декабря. "В мае прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич", и всего спустя 6 месяцев конвейер предприятия возобновил работу... Столичное правительство закупило и передало 20 электромобилей Москвич 3е управлению МЧС России", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. По данным столичного дептранса, городские кроссоверы с электрическим двигателем помогут сотрудникам МЧС в выполнении ежедневных обязанностей и повысят эффективность их работы. Машины уже используются ЦОДД, АМПП, Московским метро, ФСИН, Росгвардией, МВД РФ и другими ведомствами, а также в такси и каршеринге, добавляется в сообщении. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер " Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
https://ria.ru/20230615/lokalizatsiya-1878207919.html
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центр организации дорожного движения (цодд), максим ликсутов , сергей собянин
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центр организации дорожного движения (ЦОДД), Максим Ликсутов , Сергей Собянин
Правительство Москвы передало управлению МЧС 20 электромобилей "Москвич"
Правительство Москвы закупило и передало 20 электромобилей "Москвич" для МЧС РФ
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Правительство Москвы закупило и передало 20 электромобилей "Москвич" модели "3е" управлению МЧС России по столице, сообщается в Telegram-канале
московского департамента транспорта.
Передача электромобилей столичному управлению МЧС состоялась накануне Дня спасателя, который отмечается в России 27 декабря.
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"В мае прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич", и всего спустя 6 месяцев конвейер предприятия возобновил работу... Столичное правительство закупило и передало 20 электромобилей Москвич 3е управлению МЧС России", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
По данным столичного дептранса, городские кроссоверы с электрическим двигателем помогут сотрудникам МЧС в выполнении ежедневных обязанностей и повысят эффективность их работы. Машины уже используются ЦОДД, АМПП, Московским метро, ФСИН, Росгвардией, МВД РФ и другими ведомствами, а также в такси и каршеринге, добавляется в сообщении.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер " Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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