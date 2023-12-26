https://ria.ru/20231226/mchs-1918164277.html

В МЧС рассказали об опасности старых гирлянд

В МЧС рассказали об опасности старых гирлянд - РИА Новости, 26.12.2023

В МЧС рассказали об опасности старых гирлянд

Доставая гирлянду с антресоли, нужно обязательно проверить целостность всех звеньев, особенно в случае со старыми новогодними украшениями, заявил заместитель... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:39

2023-12-26T13:39

2023-12-26T13:39

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Доставая гирлянду с антресоли, нужно обязательно проверить целостность всех звеньев, особенно в случае со старыми новогодними украшениями, заявил заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул. "Средний срок эксплуатации гирлянд около пяти лет. По практике, обычно в коробочку свернули - и сколько лет этой гирлянде, никто не знает. Поэтому обязательно нужно обращать особое внимание на целостность всех соединений, готовность гирлянды длительно выполнять свою функцию", - сказал Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым. Он призвал ни в коем случае не оставлять гирлянды включенными на ночь или без присмотра.

https://ria.ru/20231225/sk-1917910117.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год