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Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР - РИА Новости, 26.12.2023
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14:25 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/ldpr-1918187354.html
Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР
Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР - РИА Новости, 26.12.2023
Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР
Предвыборный штаб ЛДПР возглавит сам лидер партии Леонид Слуцкий, сообщил парламентарий. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:25
2023-12-26T14:25
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предвыборный штаб ЛДПР возглавит сам лидер партии Леонид Слуцкий, сообщил парламентарий. "Штаб, конечно, я возглавлю сам", - сказал он на пресс-конференции. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий раннее сообщил, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. Ранее также он представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты.
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политика, леонид слуцкий (политик), лдпр
Политика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР

Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР на выборах в 2024 году

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предвыборный штаб ЛДПР возглавит сам лидер партии Леонид Слуцкий, сообщил парламентарий.
«
"Штаб, конечно, я возглавлю сам", - сказал он на пресс-конференции.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий раннее сообщил, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. Ранее также он представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата
Вчера, 12:05
 
ПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
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