https://ria.ru/20231226/ldpr-1918187354.html

Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР

Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР - РИА Новости, 26.12.2023

Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР

Предвыборный штаб ЛДПР возглавит сам лидер партии Леонид Слуцкий, сообщил парламентарий. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:25

2023-12-26T14:25

2023-12-26T14:25

политика

леонид слуцкий (политик)

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922126_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_aee07c51a11c5ad6b572bcdc2967541f.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предвыборный штаб ЛДПР возглавит сам лидер партии Леонид Слуцкий, сообщил парламентарий. "Штаб, конечно, я возглавлю сам", - сказал он на пресс-конференции. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий раннее сообщил, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. Ранее также он представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты.

https://ria.ru/20231226/vybory-1918127656.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, леонид слуцкий (политик), лдпр