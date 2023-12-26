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Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР
Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР - РИА Новости, 26.12.2023
Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР
Предвыборный штаб ЛДПР возглавит сам лидер партии Леонид Слуцкий, сообщил парламентарий. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:25
2023-12-26T14:25
2023-12-26T14:25
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предвыборный штаб ЛДПР возглавит сам лидер партии Леонид Слуцкий, сообщил парламентарий. "Штаб, конечно, я возглавлю сам", - сказал он на пресс-конференции. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий раннее сообщил, что намерен участвовать в дебатах в ходе президентской кампании. Ранее также он представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты.
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политика, леонид слуцкий (политик), лдпр
Политика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР
Слуцкий заявил, что сам возглавит предвыборный штаб ЛДПР на выборах в 2024 году