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Сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.12.2023
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11:07 26.12.2023 (обновлено: 12:17 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/lada-1918112290.html
Сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura, заявил Силуанов
Сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.12.2023
Сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura, заявил Силуанов
Первыми среди российских чиновников на Lada Aura пересядут сотрудники Минфина, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:07
2023-12-26T12:17
общество
экономика
авто
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
lada vesta
антон силуанов
максим соколов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Первыми среди российских чиновников на Lada Aura пересядут сотрудники Минфина, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Я первый, наверное, связался с &quot;АвтоВАЗом&quot;. &lt;...&gt; Первые пять автомобилей должны поступить в начале следующего года в Министерство финансов. Во всяком случае, заказ Министерством финансов на этот автомобиль сделан. И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства&quot;, — сказал министр.Он отметил, что Lada Aura можно назвать машиной бизнес-класса. По словам Силуанова, лично протестировавшего автомобиль, он очень комфортный, не хуже зарубежных аналогов.Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос и будет способствовать развитию промышленности.На Петербургском международном экономическом форуме президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил Lada Aura главе Минфина. Силуанов тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался. После теста он заявил, что ведомство готово пересесть на Lada с иностранных служебных автомобилей, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.Lara Aura создали на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством салона для пассажиров заднего ряда. Салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащают двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.
https://ria.ru/20231020/avto-1903995057.html
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общество, экономика, авто, россия, министерство финансов рф (минфин россии), lada vesta, антон силуанов, максим соколов, автоваз
Общество, Экономика, Авто, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Lada Vesta, Антон Силуанов, Максим Соколов, АвтоВАЗ
Сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura, заявил Силуанов

Силуанов: сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura, это очень комфортно

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Первыми среди российских чиновников на Lada Aura пересядут сотрудники Минфина, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Я первый, наверное, связался с "АвтоВАЗом". <...> Первые пять автомобилей должны поступить в начале следующего года в Министерство финансов. Во всяком случае, заказ Министерством финансов на этот автомобиль сделан. И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства", — сказал министр.

Он отметил, что Lada Aura можно назвать машиной бизнес-класса. По словам Силуанова, лично протестировавшего автомобиль, он очень комфортный, не хуже зарубежных аналогов.
Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос и будет способствовать развитию промышленности.
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На Петербургском международном экономическом форуме президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил Lada Aura главе Минфина. Силуанов тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался. После теста он заявил, что ведомство готово пересесть на Lada с иностранных служебных автомобилей, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.
Lara Aura создали на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством салона для пассажиров заднего ряда. Салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащают двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.
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ОбществоЭкономикаАвтоРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Lada VestaАнтон СилуановМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
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