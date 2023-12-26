https://ria.ru/20231226/lada-1918112290.html

Сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura, заявил Силуанов

Сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura, заявил Силуанов - РИА Новости, 26.12.2023

Сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura, заявил Силуанов

Первыми среди российских чиновников на Lada Aura пересядут сотрудники Минфина, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:07

2023-12-26T11:07

2023-12-26T12:17

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авто

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антон силуанов

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Первыми среди российских чиновников на Lada Aura пересядут сотрудники Минфина, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24"."Я первый, наверное, связался с "АвтоВАЗом". <...> Первые пять автомобилей должны поступить в начале следующего года в Министерство финансов. Во всяком случае, заказ Министерством финансов на этот автомобиль сделан. И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства", — сказал министр.Он отметил, что Lada Aura можно назвать машиной бизнес-класса. По словам Силуанова, лично протестировавшего автомобиль, он очень комфортный, не хуже зарубежных аналогов.Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос и будет способствовать развитию промышленности.На Петербургском международном экономическом форуме президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил Lada Aura главе Минфина. Силуанов тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался. После теста он заявил, что ведомство готово пересесть на Lada с иностранных служебных автомобилей, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.Lara Aura создали на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством салона для пассажиров заднего ряда. Салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащают двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.

https://ria.ru/20231020/avto-1903995057.html

https://ria.ru/20231215/avtomobili-1916040317.html

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общество, экономика, авто, россия, министерство финансов рф (минфин россии), lada vesta, антон силуанов, максим соколов, автоваз