Сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura, заявил Силуанов
Силуанов: сотрудники Минфина первыми пересядут на Lada Aura, это очень комфортно
Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Первыми среди российских чиновников на Lada Aura пересядут сотрудники Минфина, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Я первый, наверное, связался с "АвтоВАЗом". <...> Первые пять автомобилей должны поступить в начале следующего года в Министерство финансов. Во всяком случае, заказ Министерством финансов на этот автомобиль сделан. И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства", — сказал министр.
Он отметил, что Lada Aura можно назвать машиной бизнес-класса. По словам Силуанова, лично протестировавшего автомобиль, он очень комфортный, не хуже зарубежных аналогов.
Пересадить чиновников на отечественные машины минувшим летом поручил Владимир Путин. Как отметили в Минпромторге, такое решение поддержит спрос и будет способствовать развитию промышленности.
На Петербургском международном экономическом форуме президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов представил Lada Aura главе Минфина. Силуанов тщательно осмотрел новинку, сел за руль и немного проехался. После теста он заявил, что ведомство готово пересесть на Lada с иностранных служебных автомобилей, и призвал остальных чиновников отказаться от водителей и пересесть за руль отечественных марок, чтобы эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу.
Lara Aura создали на базе Lada Vesta. Новинка отличается увеличенным на 25 сантиметров пространством салона для пассажиров заднего ряда. Салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащают двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей.