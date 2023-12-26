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Создателя Масяни объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2023
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10:22 26.12.2023 (обновлено: 11:33 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/kuvaev-1918102278.html
Создателя Масяни объявили в розыск
Создателя Масяни объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2023
Создателя Масяни объявили в розыск
Создателя мультфильма о Масяне Олега Куваева* объявили в розыск, следует из базы МВД. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:22
2023-12-26T11:33
россия
происшествия
новости культуры
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Создателя мультфильма о Масяне Олега Куваева* объявили в розыск, следует из базы МВД. "Куваев* Олег Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке. О какой именно уголовной статье идет речь, не уточняется.В конце прошлой недели Куваева* включили в реестр иноагентов. По данным Минюста, мультипликатор выступал против специальной военной операции на Украине и участвовал в сборах средств для ВСУ. Кроме того, он распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии. Сейчас Куваев* проживает за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, происшествия, новости культуры, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Новости культуры, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Создателя Масяни объявили в розыск

МВД объявило создателя мультфильма о Масяне Куваева в розыск

© Фото : Олег Куваев Олег Куваев
Олег Куваев - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Олег Куваев
Олег Куваев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Создателя мультфильма о Масяне Олега Куваева* объявили в розыск, следует из базы МВД.
"Куваев* Олег Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке. О какой именно уголовной статье идет речь, не уточняется.
В конце прошлой недели Куваева* включили в реестр иноагентов. По данным Минюста, мультипликатор выступал против специальной военной операции на Украине и участвовал в сборах средств для ВСУ. Кроме того, он распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии. Сейчас Куваев* проживает за границей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
© МВД РоссииОриентировка на Олега Куваева
Ориентировка на Олега Куваева
© МВД России
Ориентировка на Олега Куваева
 
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