https://ria.ru/20231226/kuvaev-1918102278.html
Создателя Масяни объявили в розыск
Создателя Масяни объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2023
Создателя Масяни объявили в розыск
Создателя мультфильма о Масяне Олега Куваева* объявили в розыск, следует из базы МВД. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:22
2023-12-26T10:22
2023-12-26T11:33
россия
происшествия
новости культуры
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918103707_84:0:2048:1105_1920x0_80_0_0_b5889672a82bfd15d64724319dae67df.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Создателя мультфильма о Масяне Олега Куваева* объявили в розыск, следует из базы МВД. "Куваев* Олег Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке. О какой именно уголовной статье идет речь, не уточняется.В конце прошлой недели Куваева* включили в реестр иноагентов. По данным Минюста, мультипликатор выступал против специальной военной операции на Украине и участвовал в сборах средств для ВСУ. Кроме того, он распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии. Сейчас Куваев* проживает за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, новости культуры, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Новости культуры, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Создателя Масяни объявили в розыск
МВД объявило создателя мультфильма о Масяне Куваева в розыск
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Создателя мультфильма о Масяне Олега Куваева* объявили в розыск, следует из базы
МВД.
"Куваев* Олег Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке. О какой именно уголовной статье идет речь, не уточняется.
В конце прошлой недели Куваева* включили в реестр иноагентов. По данным Минюста, мультипликатор выступал против специальной военной операции на Украине и участвовал в сборах средств для ВСУ. Кроме того, он распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии. Сейчас Куваев* проживает за границей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.