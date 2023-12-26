https://ria.ru/20231226/kuvaev-1918102278.html

Создателя Масяни объявили в розыск

Создателя Масяни объявили в розыск - РИА Новости, 26.12.2023

Создателя Масяни объявили в розыск

Создателя мультфильма о Масяне Олега Куваева* объявили в розыск, следует из базы МВД. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:22

2023-12-26T10:22

2023-12-26T11:33

россия

происшествия

новости культуры

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Создателя мультфильма о Масяне Олега Куваева* объявили в розыск, следует из базы МВД. "Куваев* Олег Игоревич. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке. О какой именно уголовной статье идет речь, не уточняется.В конце прошлой недели Куваева* включили в реестр иноагентов. По данным Минюста, мультипликатор выступал против специальной военной операции на Украине и участвовал в сборах средств для ВСУ. Кроме того, он распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии. Сейчас Куваев* проживает за границей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, происшествия, новости культуры, министерство внутренних дел рф (мвд россии)