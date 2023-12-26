https://ria.ru/20231226/kurs-1918251708.html
Официальный курс доллара на среду снизился до 91,71 рубля
Официальный курс доллара на среду снизился до 91,71 рубля - РИА Новости, 26.12.2023
Официальный курс доллара на среду снизился до 91,71 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,42 копейки, до 12,7937 рубля, курс доллара - на 26,21 копейки, до 91,7069 рубля, курс РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:20
2023-12-26T17:20
2023-12-26T17:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,42 копейки, до 12,7937 рубля, курс доллара - на 26,21 копейки, до 91,7069 рубля, курс евро - на 46,03 копейки, до 101,1178 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Московская биржа
Официальный курс доллара на среду снизился до 91,71 рубля
Официальный курс доллара на среду снизился до 91,71 руб, евро — до 101,12 рубля