https://ria.ru/20231226/kurs-1918251708.html

Официальный курс доллара на среду снизился до 91,71 рубля

Официальный курс доллара на среду снизился до 91,71 рубля - РИА Новости, 26.12.2023

Официальный курс доллара на среду снизился до 91,71 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,42 копейки, до 12,7937 рубля, курс доллара - на 26,21 копейки, до 91,7069 рубля, курс РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:20

2023-12-26T17:20

2023-12-26T17:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,42 копейки, до 12,7937 рубля, курс доллара - на 26,21 копейки, до 91,7069 рубля, курс евро - на 46,03 копейки, до 101,1178 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, московская биржа