Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов
Экс-глава Московского уголовного розыска Василий Купцов умер на 72-м году жизни
Бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов умер на 72-м году жизни, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в соцсети "ВКонтакте".
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"Пришла печальная новость. Не стало бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР), председателя совета ветеранов столичного управления МВД России Василия Николаевича Купцова. Василия Николаевича по праву называют легендой МУРа <…> Его имя войдет в славную историю МУРа", — написал Бастрыкин.
Он напомнил, что в органах внутренних дел Купцов прошел путь от постового милиционера до первого заместителя начальника столичного ГУВД. За время службы он участвовал в раскрытии множества особо тяжких преступлений, задерживал опасных преступников.
С советских времен сотрудники уголовного розыска представляли собой образец порядочности, честности и профессионализма при выполнении служебного долга, добавил Бастрыкин.
"Василий Николаевич продолжал эти славные традиции, и в тяжелые для страны девяностые годы он и его подчиненные четко выполняли поставленные задачи по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений. Василий Николаевич беззаветно служил Отчизне. На его знания и богатый профессиональный опыт опирались новые поколения сотрудников оперативных подразделений столичной милиции. Он также возглавлял ветеранское движение, поддерживал товарищей по службе, попавших в трудную жизненную ситуацию", — написал председатель СК.
Он также обратился со словами поддержки к родным и близким Купцова.