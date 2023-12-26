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Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов - РИА Новости, 26.12.2023
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09:18 26.12.2023 (обновлено: 09:48 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/kuptsov-1918089122.html
Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов
Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов - РИА Новости, 26.12.2023
Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов
Бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов умер на 72-м году жизни, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:18
2023-12-26T09:48
александр бастрыкин
московский уголовный розыск
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов умер на 72-м году жизни, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в соцсети "ВКонтакте". &quot;Пришла печальная новость. Не стало бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР), председателя совета ветеранов столичного управления МВД России Василия Николаевича Купцова. Василия Николаевича по праву называют легендой МУРа &lt;…&gt; Его имя войдет в славную историю МУРа&quot;, — написал Бастрыкин.Он напомнил, что в органах внутренних дел Купцов прошел путь от постового милиционера до первого заместителя начальника столичного ГУВД. За время службы он участвовал в раскрытии множества особо тяжких преступлений, задерживал опасных преступников. С советских времен сотрудники уголовного розыска представляли собой образец порядочности, честности и профессионализма при выполнении служебного долга, добавил Бастрыкин. "Василий Николаевич продолжал эти славные традиции, и в тяжелые для страны девяностые годы он и его подчиненные четко выполняли поставленные задачи по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений. Василий Николаевич беззаветно служил Отчизне. На его знания и богатый профессиональный опыт опирались новые поколения сотрудников оперативных подразделений столичной милиции. Он также возглавлял ветеранское движение, поддерживал товарищей по службе, попавших в трудную жизненную ситуацию", — написал председатель СК. Он также обратился со словами поддержки к родным и близким Купцова.
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александр бастрыкин, московский уголовный розыск, россия, москва
Александр Бастрыкин, Московский уголовный розыск, Россия, Москва
Умер бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов

Экс-глава Московского уголовного розыска Василий Купцов умер на 72-м году жизни

© Фото : МВД РоссииБывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов
Бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : МВД России
Бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов умер на 72-м году жизни, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в соцсети "ВКонтакте".
«

"Пришла печальная новость. Не стало бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР), председателя совета ветеранов столичного управления МВД России Василия Николаевича Купцова. Василия Николаевича по праву называют легендой МУРа <…> Его имя войдет в славную историю МУРа", — написал Бастрыкин.

Он напомнил, что в органах внутренних дел Купцов прошел путь от постового милиционера до первого заместителя начальника столичного ГУВД. За время службы он участвовал в раскрытии множества особо тяжких преступлений, задерживал опасных преступников.
С советских времен сотрудники уголовного розыска представляли собой образец порядочности, честности и профессионализма при выполнении служебного долга, добавил Бастрыкин.
"Василий Николаевич продолжал эти славные традиции, и в тяжелые для страны девяностые годы он и его подчиненные четко выполняли поставленные задачи по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений. Василий Николаевич беззаветно служил Отчизне. На его знания и богатый профессиональный опыт опирались новые поколения сотрудников оперативных подразделений столичной милиции. Он также возглавлял ветеранское движение, поддерживал товарищей по службе, попавших в трудную жизненную ситуацию", — написал председатель СК.
Он также обратился со словами поддержки к родным и близким Купцова.
 
Александр БастрыкинМосковский уголовный розыскРоссияМосква
 
 
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