https://ria.ru/20231226/kunitsa-1918207373.html

В барнаульском зоопарке появилась уссурийская куница

В барнаульском зоопарке появилась уссурийская куница - РИА Новости, 26.12.2023

В барнаульском зоопарке появилась уссурийская куница

В барнаульском зоопарке появилась уссурийская куница, скоро ее покажут посетителям, сообщил директор учреждения Сергей Писарев на странице в соцсети... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:09

2023-12-26T15:09

2023-12-26T15:41

хорошие новости

сергей писарев

барнаул

нижний новгород

дальний восток

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БАРНАУЛ, 26 дек — РИА Новости. В барнаульском зоопарке появилась уссурийская куница, скоро ее покажут посетителям, сообщил директор учреждения Сергей Писарев на странице в соцсети "Вконтакте". "Впервые этих красавцев я увидел в зоопарке "Лимпопо" в городе Нижний Новгород. И сразу влюбился. Золотой мех играл на солнце. А сами они так красиво бегали по вольеру, что я не мог оторвать от них взгляд. Ну а если я что-то захотел в коллекцию зоопарка, то обязательно найду это. И вот, с Дальнего Востока к нам прилетела уссурийская куница. Сидит после перелета в карантине. Скоро вы сможете ее увидеть", — написал он.Уссурийскую куницу также называют харза. Это самая крупная и самая красочная из всех существующих куниц. Длина ее тела достигает 55-80 сантиметров, вес — до четырех килограммов. Животное любит лазить по деревьям, легко перепрыгивает между ними. В поисках пищи зверек ежедневно может преодолевать до 20 километров.

https://ria.ru/20231218/tigry-1916397267.html

барнаул

нижний новгород

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сергей писарев, барнаул, нижний новгород, дальний восток