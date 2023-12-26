https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html

Спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму

Спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму - РИА Новости, 26.12.2023

Спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму

Все выложившие видео вражеской атаки по Феодосии уже установлены, проводится работа специальных служб, сообщил советник главы Крыма по информационной политике... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:34

2023-12-26T10:34

2023-12-26T18:16

специальная военная операция на украине

республика крым

происшествия

феодосия

олег крючков

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Все выложившие видео вражеской атаки по Феодосии уже установлены, проводится работа специальных служб, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии. По его словам, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. Он также сообщил, что в результате атаки один человек погиб и двое ранено."Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки - объективный контроль. Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб", - написал Крючков. По его словам, за подобные видео возможно уголовное наказание.При этом Крючков поблагодарил журналистов, которые минувшей ночью удержались от "кровавого хайпа" и дождались официальных сообщений.

https://ria.ru/20231226/feodosiya-1918094589.html

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Кирилл Волков

республика крым, происшествия, феодосия, олег крючков, ситуация в днр и лнр