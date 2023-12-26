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В Кронштадте для туристов открыли первую советскую атомную подлодку - РИА Новости, 26.12.2023
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Туризм
 
18:38 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/kronshtadt-1918226870.html
В Кронштадте для туристов открыли первую советскую атомную подлодку
В Кронштадте для туристов открыли первую советскую атомную подлодку - РИА Новости, 26.12.2023
В Кронштадте для туристов открыли первую советскую атомную подлодку
Экспозиция внутри первой советской и третьей в мире атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", установленная в Музее военно-морской славы в Кронштадте,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:38
2023-12-26T18:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Экспозиция внутри первой советской и третьей в мире атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", установленная в Музее военно-морской славы в Кронштадте, торжественно открылась во вторник, передает корреспондент РИА Новости. "Это единственная в мире подлодка, которая находится в музее, в здании. Когда мы осмотрели ее, то убедились, что внутри практически все сохранено", – рассказал журналистам губернатор Петербурга Александр Беглов после экскурсии. "Открытие экспозиции К-3 — историческое событие. Это финал большой и трудной работы. Большое спасибо всем, кто участвовал в спасении и музеефикации первой советской подводной лодки", – сказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу. Шойгу призналась, что ей до сих пор трудно поверить в то, что К-3 стала центральным экспонатом Музея военно-морской славы, настолько масштабным был этот замысел. По ее словам, открывшаяся во вторник иммерсивная экспозиция рассказывает об истории создания подлодки, ее технических характеристиках, о службе К-3 в составе флота, а также о боевой работе и быте подводников. В каждый из девяти отсеков лодки интегрированы мониторы и цифровые проекции. Это позволяет в доступной форме рассказать гостям об истории создания, принципах работы лодки – от управления до вооружения, а также о легендарном походе на Северный полюс. Особое внимание в экспозиции уделено морякам, служившим на К-3. Первой экскурсии внутри К-3 предшествовало открытие монумента в честь академика Анатолия Александрова, который выступал научным руководителем проекта первого отечественного атомохода и курировал весь процесс создания лодки. В октябре 2022 года в Кронштадте завершилась сухопутная транспортировка кормовой и носовой частей подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" на площадку Музея военно-морской славы. Никогда ранее такой большой корабль — общая длина более 107 метров, полное водоизмещение порядка 4750 тонн, масса — 2558 тонн — не поднимался из воды на берег и не перевозился по дорогам общего пользования через городскую застройку.
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новости - туризм, туризм, туристы, санкт-петербург, кронштадт, александр беглов, ксения шойгу, куда поехать, куда поехать в выходные
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Санкт-Петербург, Кронштадт, Александр Беглов, Ксения Шойгу, куда поехать, куда поехать в выходные
В Кронштадте для туристов открыли первую советскую атомную подлодку

В Кронштадте открылась экспозиция на первой советской атомной подлодке

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАтомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", в которой проводятся работы по внутренней реставрации, в Музее военно-морской славы в Кронштадте
Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол, в которой проводятся работы по внутренней реставрации, в Музее военно-морской славы в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Экспозиция внутри первой советской и третьей в мире атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", установленная в Музее военно-морской славы в Кронштадте, торжественно открылась во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
"Это единственная в мире подлодка, которая находится в музее, в здании. Когда мы осмотрели ее, то убедились, что внутри практически все сохранено", – рассказал журналистам губернатор Петербурга Александр Беглов после экскурсии.
"Открытие экспозиции К-3 — историческое событие. Это финал большой и трудной работы. Большое спасибо всем, кто участвовал в спасении и музеефикации первой советской подводной лодки", – сказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.
Шойгу призналась, что ей до сих пор трудно поверить в то, что К-3 стала центральным экспонатом Музея военно-морской славы, настолько масштабным был этот замысел. По ее словам, открывшаяся во вторник иммерсивная экспозиция рассказывает об истории создания подлодки, ее технических характеристиках, о службе К-3 в составе флота, а также о боевой работе и быте подводников.
В каждый из девяти отсеков лодки интегрированы мониторы и цифровые проекции. Это позволяет в доступной форме рассказать гостям об истории создания, принципах работы лодки – от управления до вооружения, а также о легендарном походе на Северный полюс. Особое внимание в экспозиции уделено морякам, служившим на К-3.
Первой экскурсии внутри К-3 предшествовало открытие монумента в честь академика Анатолия Александрова, который выступал научным руководителем проекта первого отечественного атомохода и курировал весь процесс создания лодки.
В октябре 2022 года в Кронштадте завершилась сухопутная транспортировка кормовой и носовой частей подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" на площадку Музея военно-морской славы. Никогда ранее такой большой корабль — общая длина более 107 метров, полное водоизмещение порядка 4750 тонн, масса — 2558 тонн — не поднимался из воды на берег и не перевозился по дорогам общего пользования через городскую застройку.
Кронштадт достопримечательности - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Кронштадт: достопримечательности, что посмотреть и как добраться
17 октября, 18:31
 
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