https://ria.ru/20231226/kronshtadt-1918226870.html

В Кронштадте для туристов открыли первую советскую атомную подлодку

В Кронштадте для туристов открыли первую советскую атомную подлодку - РИА Новости, 26.12.2023

В Кронштадте для туристов открыли первую советскую атомную подлодку

Экспозиция внутри первой советской и третьей в мире атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", установленная в Музее военно-морской славы в Кронштадте,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:38

2023-12-26T18:38

2023-12-26T18:38

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

санкт-петербург

кронштадт

александр беглов

ксения шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900204456_0:295:3072:2022_1920x0_80_0_0_c7bd9903e9a90f574c2561ae9a0ac761.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Экспозиция внутри первой советской и третьей в мире атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", установленная в Музее военно-морской славы в Кронштадте, торжественно открылась во вторник, передает корреспондент РИА Новости. "Это единственная в мире подлодка, которая находится в музее, в здании. Когда мы осмотрели ее, то убедились, что внутри практически все сохранено", – рассказал журналистам губернатор Петербурга Александр Беглов после экскурсии. "Открытие экспозиции К-3 — историческое событие. Это финал большой и трудной работы. Большое спасибо всем, кто участвовал в спасении и музеефикации первой советской подводной лодки", – сказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу. Шойгу призналась, что ей до сих пор трудно поверить в то, что К-3 стала центральным экспонатом Музея военно-морской славы, настолько масштабным был этот замысел. По ее словам, открывшаяся во вторник иммерсивная экспозиция рассказывает об истории создания подлодки, ее технических характеристиках, о службе К-3 в составе флота, а также о боевой работе и быте подводников. В каждый из девяти отсеков лодки интегрированы мониторы и цифровые проекции. Это позволяет в доступной форме рассказать гостям об истории создания, принципах работы лодки – от управления до вооружения, а также о легендарном походе на Северный полюс. Особое внимание в экспозиции уделено морякам, служившим на К-3. Первой экскурсии внутри К-3 предшествовало открытие монумента в честь академика Анатолия Александрова, который выступал научным руководителем проекта первого отечественного атомохода и курировал весь процесс создания лодки. В октябре 2022 года в Кронштадте завершилась сухопутная транспортировка кормовой и носовой частей подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" на площадку Музея военно-морской славы. Никогда ранее такой большой корабль — общая длина более 107 метров, полное водоизмещение порядка 4750 тонн, масса — 2558 тонн — не поднимался из воды на берег и не перевозился по дорогам общего пользования через городскую застройку.

https://ria.ru/20231017/kronshtadt-1903384694.html

санкт-петербург

кронштадт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, санкт-петербург, кронштадт, александр беглов, ксения шойгу, куда поехать, куда поехать в выходные