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Мишустин заявил, что частные компании готовы инвестировать в сферу космоса - РИА Новости, 26.12.2023
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Наука
 
15:15 26.12.2023 (обновлено: 15:26 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/kosmos-1918209493.html
Мишустин заявил, что частные компании готовы инвестировать в сферу космоса
Мишустин заявил, что частные компании готовы инвестировать в сферу космоса - РИА Новости, 26.12.2023
Мишустин заявил, что частные компании готовы инвестировать в сферу космоса
Частные компании в РФ готовы инвестировать в космическую сферу, но надо сформировать для них комфортные условия, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:15
2023-12-26T15:26
наука
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Частные компании в РФ готовы инвестировать в космическую сферу, но надо сформировать для них комфортные условия, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Российские компании готовы инвестировать средства в развитие космической отрасли, но надо сформировать для них комфортные условия. Предложить им действенные стимулы для реализации амбициозных проектов, к числу которых относится в том числе и создание орбитальных многоспутниковых группировок", - сказал он на стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли.Мишустин отметил, что для того, чтобы вовлечь предпринимателей в эту работу, нужно обновить нормативно-правовую базу, установить прозрачные правила взаимодействия государства и бизнеса, снизить регуляторные барьеры.
https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html
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россия, михаил мишустин
Наука, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что частные компании готовы инвестировать в сферу космоса

Мишустин: частные компании готовы инвестировать в космическую сферу

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Частные компании в РФ готовы инвестировать в космическую сферу, но надо сформировать для них комфортные условия, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Российские компании готовы инвестировать средства в развитие космической отрасли, но надо сформировать для них комфортные условия. Предложить им действенные стимулы для реализации амбициозных проектов, к числу которых относится в том числе и создание орбитальных многоспутниковых группировок", - сказал он на стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли.
Мишустин отметил, что для того, чтобы вовлечь предпринимателей в эту работу, нужно обновить нормативно-правовую базу, установить прозрачные правила взаимодействия государства и бизнеса, снизить регуляторные барьеры.
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