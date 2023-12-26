https://ria.ru/20231226/kontrol-1918146401.html
В России контроль иноагентов могут спустить на региональный уровень
В России контроль иноагентов могут спустить на региональный уровень - РИА Новости, 26.12.2023
В России контроль иноагентов могут спустить на региональный уровень
Территориальные управления Минюста России предлагается наделить новыми полномочиями по контролю за деятельностью иностранных агентов, проект соответствующего... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:02
2023-12-26T13:02
2023-12-26T13:10
россия
иноагенты
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Территориальные управления Минюста России предлагается наделить новыми полномочиями по контролю за деятельностью иностранных агентов, проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас этой проблематикой заведует центральный аппарат министерства. "Проектом приказа предлагается объединить положения о главном управлении и управлении Минюста России. В положение добавлены полномочия территориальных органов Минюста России по государственному контролю за деятельностью иностранных агентов, в частности, по проведению плановых и внеплановых проверок", - сообщается в пояснительной записке к документу. Кроме того, территориальные органы Минюста, согласно проекту приказа, будут проверять, как соблюдается законодательство России об иностранных агентах, а также будут проводить "мониторинг в отношении лиц, имеющих признаки иностранных агентов".
https://ria.ru/20231226/inoagent-1918112761.html
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россия, иноагенты
В России контроль иноагентов могут спустить на региональный уровень
Контроль иноагентов предложили передать территориальным управлениям Минюста
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости.
Территориальные управления Минюста России предлагается наделить новыми полномочиями по контролю за деятельностью иностранных агентов, проект соответствующего приказа опубликован на портале
проектов нормативных правовых актов.
Сейчас этой проблематикой заведует центральный аппарат министерства.
"Проектом приказа предлагается объединить положения о главном управлении и управлении Минюста России. В положение добавлены полномочия территориальных органов Минюста России по государственному контролю за деятельностью иностранных агентов, в частности, по проведению плановых и внеплановых проверок", - сообщается в пояснительной записке к документу.
Кроме того, территориальные органы Минюста, согласно проекту приказа, будут проверять, как соблюдается законодательство России об иностранных агентах, а также будут проводить "мониторинг в отношении лиц, имеющих признаки иностранных агентов".
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