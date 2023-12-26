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Готовят конец. На Украине рассказали о неожиданном плане Киева - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:00 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/konets-1918069228.html
Готовят конец. На Украине рассказали о неожиданном плане Киева
Готовят конец. На Украине рассказали о неожиданном плане Киева - РИА Новости, 26.12.2023
Готовят конец. На Украине рассказали о неожиданном плане Киева
Украина и Запад постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией, рассказал украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T02:00
2023-12-26T02:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вадим карасев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина и Запад постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией, рассказал украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka."Сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать &lt;...&gt;, как это все объяснять — остановку «войны до победного конца»", — отметил эксперт.По мнению Карасева, Украина и Запад уже смирились со своим поражением психологически. Сейчас в Киеве уже думают, как выйти из конфликта с Россией "политически, дипломатически и технически", предположил аналитик.Политолог заметил, что противники России жалеют, что когда-то заявляли о "войне до победного конца"."Чей это конец будет, никто не знает. А, может, это будет ваш (Украины. — Прим. ред.) конец, а не того, кому вы угрожаете этим концом", — посмеялся Карасев.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
https://ria.ru/20231226/sdelka-1918066301.html
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в мире, россия, украина, вадим карасев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вадим Карасев
Готовят конец. На Украине рассказали о неожиданном плане Киева

Политолог Карасев: Киев готовит украинцев к завершению конфликта

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина и Запад постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией, рассказал украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.
«
"Сначала должна быть риторическая подготовка. Надо придумывать <...>, как это все объяснять — остановку «войны до победного конца»", — отметил эксперт.
По мнению Карасева, Украина и Запад уже смирились со своим поражением психологически. Сейчас в Киеве уже думают, как выйти из конфликта с Россией "политически, дипломатически и технически", предположил аналитик.
Политолог заметил, что противники России жалеют, что когда-то заявляли о "войне до победного конца".
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"Чей это конец будет, никто не знает. А, может, это будет ваш (Украины. — Прим. ред.) конец, а не того, кому вы угрожаете этим концом", — посмеялся Карасев.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВадим Карасев
 
 
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