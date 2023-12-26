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МИД Китая заявил, что страна всегда выступала против односторонних санкций - РИА Новости, 26.12.2023
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10:59 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/knr-1918110278.html
МИД Китая заявил, что страна всегда выступала против односторонних санкций
МИД Китая заявил, что страна всегда выступала против односторонних санкций - РИА Новости, 26.12.2023
МИД Китая заявил, что страна всегда выступала против односторонних санкций
Китай всегда выступал против односторонних санкций, они не помогут решить проблемы, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:59
2023-12-26T10:59
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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. Китай всегда выступал против односторонних санкций, они не помогут решить проблемы, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%. "Факты доказали, что санкции и давление не могут решить проблемы, а, наоборот, могут привести к побочным эффектам", - заявила дипломат. Она подчеркнула, что "Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции".
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в мире, экономика, китай, россия, сша, мао нин, арктик спг - 2, cnooc, новатэк
В мире, Экономика, Китай, Россия, США, Мао Нин, Арктик СПГ - 2, CNOOC, Новатэк
МИД Китая заявил, что страна всегда выступала против односторонних санкций

Мао Нин: КНР выступает против односторонних санкций, они не решают проблемы

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД Китая Мао Нин
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. Китай всегда выступал против односторонних санкций, они не помогут решить проблемы, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%.
«
"Факты доказали, что санкции и давление не могут решить проблемы, а, наоборот, могут привести к побочным эффектам", - заявила дипломат.
Она подчеркнула, что "Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции".
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
МИД Китая заявил о недопустимости вмешательства в сотрудничество с Россией
Вчера, 10:55
 
В миреЭкономикаКитайРоссияСШАМао НинАрктик СПГ - 2CNOOCНоватэк
 
 
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