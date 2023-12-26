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МИД КНР ответил на вопрос о ситуации с "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 26.12.2023
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11:12 26.12.2023 (обновлено: 11:14 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/kitay-1918113130.html
МИД КНР ответил на вопрос о ситуации с "Арктик СПГ 2"
МИД КНР ответил на вопрос о ситуации с "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 26.12.2023
МИД КНР ответил на вопрос о ситуации с "Арктик СПГ 2"
КНР и РФ продолжат вести нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимоуважения и равенства, заявила на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:12
2023-12-26T11:14
экономика
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китай
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ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. КНР и РФ продолжат вести нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимоуважения и равенства, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%. "Китай и Россия продолжат развивать нормальное торгово-экономическое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - заявила дипломат на вопрос о том, продолжат ли китайские компании участие в проекте "Арктик СПГ 2" , и, если нет, то как это отразится на российско-китайских отношениях.
https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html
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экономика, россия, китай, арктик спг - 2
Экономика, Россия, Китай, Арктик СПГ - 2
МИД КНР ответил на вопрос о ситуации с "Арктик СПГ 2"

МИД КНР: Китай продолжит нормальное торгово-экономическое сотрудничество с РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Производственные площадки "Арктик СПГ 2". Архивное фото
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ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. КНР и РФ продолжат вести нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимоуважения и равенства, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%.
"Китай и Россия продолжат развивать нормальное торгово-экономическое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - заявила дипломат на вопрос о том, продолжат ли китайские компании участие в проекте "Арктик СПГ 2" , и, если нет, то как это отразится на российско-китайских отношениях.
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ЭкономикаРоссияКитайАрктик СПГ - 2
 
 
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