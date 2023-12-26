https://ria.ru/20231226/kitay-1918113130.html

МИД КНР ответил на вопрос о ситуации с "Арктик СПГ 2"

МИД КНР ответил на вопрос о ситуации с "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 26.12.2023

МИД КНР ответил на вопрос о ситуации с "Арктик СПГ 2"

КНР и РФ продолжат вести нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимоуважения и равенства, заявила на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:12

2023-12-26T11:12

2023-12-26T11:14

экономика

россия

китай

арктик спг - 2

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ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. КНР и РФ продолжат вести нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимоуважения и равенства, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в "Арктик СПГ 2". "Новатэк" владеет 60%. "Китай и Россия продолжат развивать нормальное торгово-экономическое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", - заявила дипломат на вопрос о том, продолжат ли китайские компании участие в проекте "Арктик СПГ 2" , и, если нет, то как это отразится на российско-китайских отношениях.

https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, арктик спг - 2