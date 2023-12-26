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Украинский политолог раскрыл, как Киев подсадил граждан на наркотик
Украинский политолог раскрыл, как Киев подсадил граждан на наркотик - РИА Новости, 26.12.2023
Украинский политолог раскрыл, как Киев подсадил граждан на наркотик
Киев давал украинцам ложную позитивную информацию о ходе конфликта, из-за чего граждане перестали адекватно воспринимать провалы ВСУ, рассказал в беседе с... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T01:30
2023-12-26T01:30
2023-12-26T01:30
в мире
киев
руслан бортник
леонид кучма
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Киев давал украинцам ложную позитивную информацию о ходе конфликта, из-за чего граждане перестали адекватно воспринимать провалы ВСУ, рассказал в беседе с каналом Politeka украинский политолог Руслан Бортник."Людям давали дешевый информационный наркотик вместо того, чтобы давать витамины и лекарства, и готовить организм к дальнейшим сражениям. И сейчас часть нашего общества на этом допинге, люди до сих пор воспринимают только позитивную информацию, а все остальное воспринимается как враждебное", — высказался эксперт.Киев, добавил политолог, находится в непростой ситуации. С одной стороны, украинцы получают позитивную информацию, не соответствующую действительности. С другой, раскрытие правды о провалах на фронте будет восприниматься негативно и сигнализировать о том, что власти противоречат сами себе.В заключение Бортник отметил, что исправить эту ситуацию сможет только смена режима в стране.Многие западные и оппозиционные украинские политики неоднократно обвиняли Киев во лжи. Так, например, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что правительство Зеленского намеренно скрывает огромные потери ВСУ.
https://ria.ru/20231225/ukraina-1918061080.html
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в мире, киев, руслан бортник, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Руслан Бортник, Леонид Кучма, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
Украинский политолог раскрыл, как Киев подсадил граждан на наркотик
Политолог Бортник: Киев подсадил украинцев на дешевый информационный наркотик