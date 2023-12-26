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На Украине заявили о повреждении железнодорожного вокзала в Херсоне
На Украине заявили о повреждении железнодорожного вокзала в Херсоне - РИА Новости, 26.12.2023
На Украине заявили о повреждении железнодорожного вокзала в Херсоне
Железнодорожный вокзал поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне в результате взрывов, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T23:02
2023-12-26T23:02
2023-12-26T23:02
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Железнодорожный вокзал поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне в результате взрывов, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале. "Херсон. Вечер. В результате (взрывов - ред.) погиб лейтенант полиции с Кировоградской области. Еще двое полицейских в больнице с осколочными ранениями", - написал Клименко.. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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в мире, херсон, россия, игорь клименко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Игорь Клименко, Вооруженные силы Украины, Украина
На Украине заявили о повреждении железнодорожного вокзала в Херсоне
МВД Украины заявило о повреждении ж/д вокзала в подконтрольном ВСУ Херсоне