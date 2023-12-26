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Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС - РИА Новости, 26.12.2023
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09:51 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/khamas-1918097540.html
Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС
Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС - РИА Новости, 26.12.2023
Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС
Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС в виде заморозки активов, об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:51
2023-12-26T09:51
япония
токио
есимаса хаяси
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТОКИО, 26 дек - РИА Новости. Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС в виде заморозки активов, об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси. "Сегодня правительство одобрило против трех членов руководства ХАМАС на основании резолюции СБ ООН 1373 меры в виде заморозки активов, ограничения платежей, ограничений по сделкам с капиталом. Эти три человека причастны к террористической атаке на Израиль 7 октября и занимают положение, при котором могут использовать средства для такой террористической деятельности. Для того, чтобы перерезать ХАМАС доступ к источникам средств и не создавать лазейки для денежных потоков на террористическую деятельность, вводится эта заморозка активов", - сказал Хаяси.
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япония, токио, есимаса хаяси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Япония, Токио, Есимаса Хаяси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС

Правительство Японии ввело санкции против трех членов руководства ХАМАС

© iStock.com / blew_iФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / blew_i
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 26 дек - РИА Новости. Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС в виде заморозки активов, об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси.
"Сегодня правительство одобрило против трех членов руководства ХАМАС на основании резолюции СБ ООН 1373 меры в виде заморозки активов, ограничения платежей, ограничений по сделкам с капиталом. Эти три человека причастны к террористической атаке на Израиль 7 октября и занимают положение, при котором могут использовать средства для такой террористической деятельности. Для того, чтобы перерезать ХАМАС доступ к источникам средств и не создавать лазейки для денежных потоков на террористическую деятельность, вводится эта заморозка активов", - сказал Хаяси.
ХАМАС - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
ХАМАС: история создания, идеология, перспективы развития организации
22 декабря, 10:29
 
ЯпонияТокиоЕсимаса ХаясиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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