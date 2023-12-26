https://ria.ru/20231226/khamas-1918097540.html
Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС
Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС - РИА Новости, 26.12.2023
Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС
Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС в виде заморозки активов, об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T09:51
2023-12-26T09:51
2023-12-26T09:51
япония
токио
есимаса хаяси
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТОКИО, 26 дек - РИА Новости. Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС в виде заморозки активов, об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси. "Сегодня правительство одобрило против трех членов руководства ХАМАС на основании резолюции СБ ООН 1373 меры в виде заморозки активов, ограничения платежей, ограничений по сделкам с капиталом. Эти три человека причастны к террористической атаке на Израиль 7 октября и занимают положение, при котором могут использовать средства для такой террористической деятельности. Для того, чтобы перерезать ХАМАС доступ к источникам средств и не создавать лазейки для денежных потоков на террористическую деятельность, вводится эта заморозка активов", - сказал Хаяси.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, токио, есимаса хаяси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Япония, Токио, Есимаса Хаяси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Япония ввела санкции против трех руководителей ХАМАС
Правительство Японии ввело санкции против трех членов руководства ХАМАС