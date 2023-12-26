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На побережье Калининградской области циклоны и штормы размыли пляжи - РИА Новости, 26.12.2023
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Туризм
 
16:21 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/kaliningrad-1918207613.html
На побережье Калининградской области циклоны и штормы размыли пляжи
На побережье Калининградской области циклоны и штормы размыли пляжи - РИА Новости, 26.12.2023
На побережье Калининградской области циклоны и штормы размыли пляжи
Несколько циклонов подряд, которые обрушились в последние дни на Калининградскую область, размыли пляжи практически на всем побережье Балтики, сообщило ГБУ... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:21
2023-12-26T16:21
туризм
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туризм
калининградская область
пляжи
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КАЛИНИНГРАД, 26 дек – РИА Новости. Несколько циклонов подряд, которые обрушились в последние дни на Калининградскую область, размыли пляжи практически на всем побережье Балтики, сообщило ГБУ "Балтберегозащита". "В результате непогоды и сильного волнения на морском побережье практически повсеместно были размыты пляжи в Зеленоградске, Куликово, Заостровье, Пионерском, Рыбном, Светлогорске, Отрадном, Приморье, пос. Лесном, а также местами на Куршской косе", – говорится в сообщении организации на ее странице в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что на 0,5-1,5 метра были размыты и незащищенные участки берега. По информации телеграм-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", в регионе 26 декабря снова ожидается шквальный ветер до 23 метров в секунду, пойдут "кратковременные конвективные заряды смешанных осадков (крупа/дождь/мокрый снег)". Ранее власти Калининградской области сообщали, что практически непрерывные циклоны в регионе стали причиной многочисленных подтоплений земельных участков, домов и дорог. Откачка воды и расширение русла рек, которые впадают в Балтийское море, из-за постоянных штормов не дают желаемого эффекта. В региональном управлении МЧС сообщили РИА Новости, что ситуация находится на контроле. Все тревожные службы и прибрежные муниципалитеты – в режиме повышенной готовности.
https://ria.ru/20231222/preduprezhdenie-1917511649.html
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новости - туризм, туризм, калининградская область, пляжи
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Калининградская область, Пляжи
На побережье Калининградской области циклоны и штормы размыли пляжи

В Зеленоградске и местами на Куршской косе циклоны и штормы размыли пляжи

© РИА Новости / Екатерина ЯнсонЗеленоградск
Зеленоградск - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Янсон
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 26 дек – РИА Новости. Несколько циклонов подряд, которые обрушились в последние дни на Калининградскую область, размыли пляжи практически на всем побережье Балтики, сообщило ГБУ "Балтберегозащита".
"В результате непогоды и сильного волнения на морском побережье практически повсеместно были размыты пляжи в Зеленоградске, Куликово, Заостровье, Пионерском, Рыбном, Светлогорске, Отрадном, Приморье, пос. Лесном, а также местами на Куршской косе", – говорится в сообщении организации на ее странице в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что на 0,5-1,5 метра были размыты и незащищенные участки берега.
По информации телеграм-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", в регионе 26 декабря снова ожидается шквальный ветер до 23 метров в секунду, пойдут "кратковременные конвективные заряды смешанных осадков (крупа/дождь/мокрый снег)".
Ранее власти Калининградской области сообщали, что практически непрерывные циклоны в регионе стали причиной многочисленных подтоплений земельных участков, домов и дорог. Откачка воды и расширение русла рек, которые впадают в Балтийское море, из-за постоянных штормов не дают желаемого эффекта.
В региональном управлении МЧС сообщили РИА Новости, что ситуация находится на контроле. Все тревожные службы и прибрежные муниципалитеты – в режиме повышенной готовности.
Сильный ветер - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Калининградской области объявили штормовое предупреждение
22 декабря, 15:52
 
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