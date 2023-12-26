https://ria.ru/20231226/kaliningrad-1918207613.html

На побережье Калининградской области циклоны и штормы размыли пляжи

На побережье Калининградской области циклоны и штормы размыли пляжи - РИА Новости, 26.12.2023

На побережье Калининградской области циклоны и штормы размыли пляжи

Несколько циклонов подряд, которые обрушились в последние дни на Калининградскую область, размыли пляжи практически на всем побережье Балтики, сообщило ГБУ... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:21

2023-12-26T16:21

2023-12-26T16:21

туризм

новости - туризм

туризм

калининградская область

пляжи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822334133_0:400:853:880_1920x0_80_0_0_100b119d112d50b91a0bb4b37d2e7a75.jpg

КАЛИНИНГРАД, 26 дек – РИА Новости. Несколько циклонов подряд, которые обрушились в последние дни на Калининградскую область, размыли пляжи практически на всем побережье Балтики, сообщило ГБУ "Балтберегозащита". "В результате непогоды и сильного волнения на морском побережье практически повсеместно были размыты пляжи в Зеленоградске, Куликово, Заостровье, Пионерском, Рыбном, Светлогорске, Отрадном, Приморье, пос. Лесном, а также местами на Куршской косе", – говорится в сообщении организации на ее странице в социальной сети "ВКонтакте". Отмечается, что на 0,5-1,5 метра были размыты и незащищенные участки берега. По информации телеграм-канала "Погода и метеоявления в Калининградской области", в регионе 26 декабря снова ожидается шквальный ветер до 23 метров в секунду, пойдут "кратковременные конвективные заряды смешанных осадков (крупа/дождь/мокрый снег)". Ранее власти Калининградской области сообщали, что практически непрерывные циклоны в регионе стали причиной многочисленных подтоплений земельных участков, домов и дорог. Откачка воды и расширение русла рек, которые впадают в Балтийское море, из-за постоянных штормов не дают желаемого эффекта. В региональном управлении МЧС сообщили РИА Новости, что ситуация находится на контроле. Все тревожные службы и прибрежные муниципалитеты – в режиме повышенной готовности.

https://ria.ru/20231222/preduprezhdenie-1917511649.html

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, калининградская область, пляжи