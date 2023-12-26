https://ria.ru/20231226/ivleeva-1918135359.html

С Ивлеевой захотели взыскать миллиард за "голую" вечеринку

С Ивлеевой захотели взыскать миллиард за "голую" вечеринку - РИА Новости, 26.12.2023

С Ивлеевой захотели взыскать миллиард за "голую" вечеринку

Советский и российский актер и продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков намерен подать иск на блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву и взыскать с нее... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:25

2023-12-26T12:25

2023-12-26T13:19

россия

анастасия ивлеева

александр иншаков

ксения собчак

генеральная прокуратура рф

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

шоубиз

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Советский и российский актер и продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков намерен подать иск на блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву и взыскать с нее миллиард рублей морального вреда за "голую вечеринку", пишут "Известия"."Девушка заблудилась по полной программе. И не она одна. Надо их ставить на место", — сказал продюсер.Он добавил, что в случае удовлетворения иска все вырученные средства переведет на нужды участников специальной военной операции.Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд.Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.Анастасия Ивлеева затем опубликовала в Instagram** видеообращение, в котором извинилась за это мероприятие. Она признала, что снимать и тиражировать ролики с полуобнаженными знаменитостями было неуместно. Все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, она пообещала лично отправить в благотворительные организации.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231225/orlova-1918028339.html

https://ria.ru/20231222/lgbt-1917562519.html

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россия, анастасия ивлеева, александр иншаков, ксения собчак, генеральная прокуратура рф, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)