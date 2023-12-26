https://ria.ru/20231226/ivleeva-1918135359.html
С Ивлеевой захотели взыскать миллиард за "голую" вечеринку
С Ивлеевой захотели взыскать миллиард за "голую" вечеринку - РИА Новости, 26.12.2023
С Ивлеевой захотели взыскать миллиард за "голую" вечеринку
Советский и российский актер и продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков намерен подать иск на блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву и взыскать с нее... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:25
2023-12-26T12:25
2023-12-26T13:19
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Советский и российский актер и продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков намерен подать иск на блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву и взыскать с нее миллиард рублей морального вреда за "голую вечеринку", пишут "Известия"."Девушка заблудилась по полной программе. И не она одна. Надо их ставить на место", — сказал продюсер.Он добавил, что в случае удовлетворения иска все вырученные средства переведет на нужды участников специальной военной операции.Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд.Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.Анастасия Ивлеева затем опубликовала в Instagram** видеообращение, в котором извинилась за это мероприятие. Она признала, что снимать и тиражировать ролики с полуобнаженными знаменитостями было неуместно. Все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, она пообещала лично отправить в благотворительные организации.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231225/orlova-1918028339.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анастасия ивлеева, александр иншаков, ксения собчак, генеральная прокуратура рф, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Анастасия Ивлеева, Александр Иншаков, Ксения Собчак, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Шоубиз
С Ивлеевой захотели взыскать миллиард за "голую" вечеринку
Продюсер Иншаков хочет взыскать с Ивлеевой 1 млрд рублей за "голую вечеринку"
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Советский и российский актер и продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков намерен подать иск на блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву и взыскать с нее миллиард рублей морального вреда за "голую вечеринку", пишут "Известия
".
"Девушка заблудилась по полной программе. И не она одна. Надо их ставить на место", — сказал продюсер.
Он добавил, что в случае удовлетворения иска все вырученные средства переведет на нужды участников специальной военной операции.
Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд.
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Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.
Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
Анастасия Ивлеева затем опубликовала в Instagram** видеообращение, в котором извинилась за это мероприятие. Она признала, что снимать и тиражировать ролики с полуобнаженными знаменитостями было неуместно. Все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, она пообещала лично отправить в благотворительные организации.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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