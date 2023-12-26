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На Восточном завершили летные испытания ракетного комплекса "Союз-2"
На Восточном завершили летные испытания ракетного комплекса "Союз-2" - РИА Новости, 26.12.2023
На Восточном завершили летные испытания ракетного комплекса "Союз-2"
Лётные испытания ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный завершены, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T20:44
2023-12-26T20:44
2023-12-26T20:44
наука
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лётные испытания ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный завершены, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24""Завершены лётные испытания ракетно-космического комплекса "Союз-2", - сказал Борисов. По его словам, стартовый и технический комплексы прошли практически всю экспериментальную отработку. Космодром Восточный строится в Амурской области с 2012 года. В рамках первой очереди был построен стартовый комплекс для ракет "Союз-2", в рамках второй строится инфраструктура для ракет "Ангара". Первый пуск "Союза" с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. После этого оттуда были запущены ещё 14 ракет.
https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html
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юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
На Восточном завершили летные испытания ракетного комплекса "Союз-2"
Борисов: летные испытания ракетного комплекса "Союз-2" на Восточном завершены