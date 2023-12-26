https://ria.ru/20231226/ispytaniya-1918320047.html

На Восточном завершили летные испытания ракетного комплекса "Союз-2"

На Восточном завершили летные испытания ракетного комплекса "Союз-2" - РИА Новости, 26.12.2023

На Восточном завершили летные испытания ракетного комплекса "Союз-2"

Лётные испытания ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный завершены, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T20:44

2023-12-26T20:44

2023-12-26T20:44

наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лётные испытания ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный завершены, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24""Завершены лётные испытания ракетно-космического комплекса "Союз-2", - сказал Борисов. По его словам, стартовый и технический комплексы прошли практически всю экспериментальную отработку. Космодром Восточный строится в Амурской области с 2012 года. В рамках первой очереди был построен стартовый комплекс для ракет "Союз-2", в рамках второй строится инфраструктура для ракет "Ангара". Первый пуск "Союза" с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. После этого оттуда были запущены ещё 14 ракет.

https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html

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юрий борисов (роскосмос), роскосмос